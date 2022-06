L'économie soudanaise s'effondre alors que les dirigeants de l'après-coup d'État cherchent des soutiens.

La dégradation des conditions de vie survient après que le coup d'État a entraîné la suspension de milliards de dollars de financement international, et à un moment où la guerre en Ukraine a fait grimper le coût des principales importations.

Elle a alimenté les manifestations antimilitaires qui ont eu lieu au moins une fois par semaine au cours des huit derniers mois, tout en ajoutant à la pression pour que les groupes militaires et civils parviennent à un accord politique.

Aucun premier ministre n'a été nommé depuis le coup d'État, les ministres servent à titre intérimaire et les tentatives de médiation menées par les Nations Unies et l'Union africaine n'ont pas encore donné de résultats.

Les autorités disent qu'elles poursuivent les réformes économiques qu'un gouvernement dirigé par des civils a entamées sous la surveillance du Fonds monétaire international (FMI) en 2020, visant à réduire les subventions considérées comme inflationnistes, mais les dépenses publiques ont explosé.

"Nous poursuivons le programme de réformes économiques et réduisons progressivement les subventions d'une manière que les citoyens peuvent gérer", a déclaré le ministre des Finances Jibril Ibrahim dans une interview à Reuters.

Le gouvernement s'est abstenu d'imprimer de la monnaie pour financer le déficit, et les recettes mensuelles de l'État ont augmenté de deux tiers au cours des six derniers mois pour atteindre 150 milliards de livres soudanaises (264 millions de dollars), a-t-il ajouté.

Le Soudan a récemment signé un accord avec les Émirats arabes unis pour un projet portuaire et agricole, a-t-il dit, ce qui pourrait entraîner une augmentation des revenus.

Mais l'inflation signifie que les dépenses ont augmenté encore plus rapidement. La facture mensuelle pour les seuls salaires du secteur public s'élève à 180 milliards de livres, contre 54 milliards de livres depuis le début de l'année, en plus de la hausse des coûts du carburant, du blé et d'autres importations, a-t-il ajouté.

COUPURES D'EAU

À al-Shigla, de l'autre côté du Nil Blanc, en face de la capitale Khartoum, les habitants qui se pressent autour des camions-citernes privés vendant de l'eau ont déclaré que leur approvisionnement local en eau est à sec depuis des semaines.

"Depuis avril, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux de ma cuisine, et le Nil n'est qu'à un kilomètre de là", a déclaré Zahra Sharif, femme au foyer.

Les routes du quartier sont parsemées de mares d'eau stagnante et verte et de déchets non ramassés. Plusieurs résidents ont décrit leur vie comme infernale.

"Nous ne pouvons pas acheter d'eau car elle est très chère", a déclaré Ayoub Siddig, un employé de boulangerie de 36 ans.

L'inflation a légèrement diminué mais reste à 192 %, selon les chiffres officiels. La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial a averti que 15 millions de personnes, soit environ un tiers de la population, étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

À Khartoum, les principales intersections sont souvent embouteillées lorsque les feux de circulation perdent leur alimentation.

Les responsables de l'autorité de l'eau de Khartoum accusent le manque de financement du gouvernement pour entretenir les stations d'eau ou les tuyaux pour une population croissante. Les fréquentes coupures de courant désactivent les pompes à eau, ont-ils dit.

Le gouvernement subventionne l'électricité, mais il existe un déficit d'approvisionnement que les autorités espèrent combler grâce à des investissements étrangers et aux énergies renouvelables, a déclaré M. Ibrahim.

"Ce qui s'est passé en octobre a eu un impact important sur l'économie", a-t-il dit, citant la suspension d'environ 4 milliards de dollars d'aide occidentale prévue pour 2022-23.

"Nous avions de grands projets en matière d'électricité, d'irrigation et de développement rural, et tout cela s'est arrêté."

RENCONTRES AVEC LES GÉNÉRAUX

L'ancien chef du groupe rebelle Ibrahim a soutenu la prise de pouvoir, qui, selon les dirigeants militaires, était nécessaire en raison de la paralysie politique de la transition qui a suivi le renversement en 2019 du dirigeant autocratique de longue date Omar el-Béchir.

Les donateurs occidentaux affirment que l'aide économique suspendue ne reviendra qu'après la nomination d'un gouvernement civil crédible. Selon les analystes, même si cette condition était remplie, il serait plus difficile qu'avant pour le Soudan de mobiliser des soutiens après que le coup d'État ait fait dérailler l'engagement avec les créanciers internationaux.

Ce mois-ci, la coalition civile qui partageait le pouvoir avec les militaires avant le coup d'État a commencé à rencontrer les généraux afin de sortir de l'impasse politique, dans un effort soutenu par les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Mais les leaders de la contestation refusent toujours de négocier avec les militaires et de nombreux manifestants accusent les forces armées d'être responsables de leurs malheurs économiques.

"Au Soudan, nous avons toujours été dirigés par des hommes de l'armée. Que savent-ils de l'économie ?" a déclaré un étudiant de 20 ans qui manifestait à Khartoum.

(1 $ = 568,0002 livres soudanaises)