L'économie sud-coréenne s'est probablement essoufflée au 2e trimestre - sondage Reuters

Les exportations de la quatrième plus grande économie d'Asie ont progressé à leur rythme le plus lent depuis plus d'un an et demi en juin, alors que l'inflation élevée a réduit la demande étrangère de produits sud-coréens, creusant ainsi l'écart commercial et alimentant les inquiétudes concernant une récession mondiale.

L'économie sud-coréenne, axée sur les exportations, devrait avoir connu une croissance désaisonnalisée de 0,4 % au dernier trimestre, selon les prévisions médianes de 14 économistes, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,6 % du trimestre précédent.

En glissement annuel, le produit intérieur brut (PIB) a probablement progressé de 2,5 %, selon la médiane de 19 économistes, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 3,0 % enregistrée au premier trimestre. Les données seront publiées le 26 juillet.

"Les prix élevés du pétrole, le ralentissement de l'économie chinoise, la faiblesse des exportations et la baisse des investissements dans les installations devraient avoir fait pression sur la croissance", a déclaré Park Sang-hyun, économiste chez Hi Investment & Securities.

L'économie devrait perdre son élan au cours de l'année à venir, car les décideurs politiques resserrent les dépenses budgétaires afin de maintenir le ratio dette/PIB sous contrôle. Le taux d'endettement des ménages sud-coréens est l'un des plus élevés au monde.

"Une inflation plus élevée que prévu et des hausses de taux plus rapides que prévu augmentent le risque d'un ralentissement de la croissance en 2023. En raison de l'augmentation du fardeau du service de la dette et du coût de la vie, la confiance des consommateurs a commencé à se détériorer", a déclaré Ma Tieying, économiste chez DBS.

Cela, ainsi qu'un ralentissement économique en Chine, le plus grand partenaire commercial et d'investissement du pays, pèsera lourdement sur l'économie. [ECILT/CN]

Selon les prévisions, la croissance devrait s'établir à 2,5 % en moyenne cette année, soit une forte baisse par rapport aux 4,1 % enregistrés l'année dernière, selon un sondage distinct de Reuters. On s'attend ensuite à ce qu'elle diminue encore à 2,4 % l'année prochaine. [KR/INT]