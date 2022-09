L'économie suédoise devrait s'arrêter en raison de l'inflation.

L'économie a commencé l'année en force, mais les effets de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie qu'elle a entraînée se font de plus en plus sentir.

Le produit intérieur brut devrait se contracter en 2023 - ne serait-ce que d'un marginal 0,1 % - après une croissance de 2,7 % cette année, a indiqué l'Institut national de recherche économique (NIER) dans des prévisions publiées mercredi.

Le NIER voit l'inflation globale atteindre en moyenne 7,7 % cette année et 4,6 % en 2023, deux chiffres supérieurs aux prévisions d'août.

La banque centrale vise une inflation de 2 %.

L'inflation globale a atteint 9,0 % en août, ce qui a incité la Riksbank à augmenter le taux directeur d'un point de pourcentage complet - le resserrement ponctuel le plus agressif depuis le début des années 1990.

D'autres mesures sont à venir, car la banque centrale concentre sa réponse à une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 30 ans et tente d'empêcher les prix de continuer à grimper en flèche.

"Le message le plus important que j'ai à faire passer est probablement que, oui, les ménages et les entreprises ressentiront les effets d'un resserrement de la politique monétaire, mais si l'inflation s'envole comme dans les années 70 et 80, ce sera encore pire et bien pire", a déclaré mercredi le gouverneur adjoint de la banque centrale, Per Jansson, lors d'un discours.

L'économie était déjà en train de ralentir et des taux plus élevés vont encore freiner la demande.

Des données distinctes publiées mercredi ont montré que le sentiment général des consommateurs et des entreprises était à son plus bas niveau depuis août 2020, bien qu'il soit encore bien supérieur à celui du printemps de cette année-là, lorsque la Suède était aux prises avec la pandémie de COVID-19.

Les ventes au détail ont baissé de 5,1 % en août.

Les perspectives sombres ont déjà touché le marché du logement, où l'on s'attend à ce que les prix chutent de 20 % entre le pic du printemps et le creux de l'été prochain.