L'économie suisse a fortement rebondi au 2e trimestre

Berne (awp) - Le produit intérieur brut (PIB) helvétique a connu un regain au 2e trimestre, porté par la reprise de la consommation suite à l'assouplissement des restrictions décidées l'hiver dernier face au coronavirus.

Le PIB a progressé de 1,8% sur un trimestre après avoir enregistré un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l'année, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son rapport périodique jeudi. Cet indicateur a bondi de 7,7% par rapport à la même période il y a un an, quand le pays était en semi-confinement. Comparé à avant la crise, le PIB affiche un recul de seulement 0,5% par rapport au 4e trimestre 2019.

Les économistes interrogés par AWP ont visé juste, tablant sur une évolution trimestrielle comprise entre +1,5% et +2,2% d'avril à juin. Ils ont en revanche été trop optimistes sur un an, prévoyant une progression entre 8,5% et 9,1%.

La reprise de la consommation a été marquée, de même que celle de l'industrie, qui a toutefois été moins vigoureuse qu'au cours des trimestres précédents. Les secteurs de l'hôtellerie-restauration ainsi que des loisirs ont connu une envolée autour de 50%, mais la création de valeur reste encore bien en deçà du niveau d'avant la crise.

