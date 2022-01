L'économie suisse devrait entamer 2022 du bon pied

Zurich (awp) - L'économie suisse devrait continuer à se développer positivement début 2022, tant que l'activité n'est pas malmenée par le rebond de la propagation du coronavirus, selon le KOF. Les perspectives de certains secteurs laissent entrevoir quelques nuages.

Le baromètre conjoncturel du KOF pour décembre a reculé à 107,0 points, contre 107,5 points en novembre, selon le communiqué paru jeudi. Cette baisse est à mettre sur le compte de la consommation privée, ainsi que sur le secteur de la finance et de l'assurance, dont les indicateurs ont légèrement perdu du terrain. En revanche, la demande étrangère est positive.

Cet indicateur conjoncturel très suivi, qui permet d'anticiper l'évolution économique future, s'établissait il y a un an à 105,7 points. Après un creux en janvier, il a progressé jusqu'à atteindre 143,6 points en mai, avant de refluer progressivement.

Pour le relevé de décembre, dans le domaine de la production de biens (industrie manufacturière et construction), les carnets de commandes souffrent quelque peu. De même, les indicateurs concernant la production pointent vers le bas. Au contraire, les prévisions en termes d'emploi et de biens intermédiaires sont positives, dressant un tableau équilibré du secteur manufacturier, selon le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Les perspectives sont aussi encourageantes pour l'industrie textile et alimentaire. Elles sont toutefois contrebalancées par celles de l'industrie du papier et de l'imprimerie, mais aussi par la chimie, la pharma et les plastiques.

