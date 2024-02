Genève (awp) - Le baromètre conjoncturel du KOF s'est légèrement replié en février. Il évolue malgré cela toujours au-dessus de la moyenne sur le long terme, notent les experts du centre de recherches zurichois. Les signaux demeurent dans l'ensemble positifs.

L'embellie reste ainsi de mise pour le secteur manufacturier et celui de la construction. Les voyants sont au vert concernant les stocks de produits finis, les carnets de commandes et le marché de l'emploi. Au sein de l'industrie manufacturière, les fabricants de papier et de produits d'imprimerie, les producteurs de denrées alimentaires et de boissons ainsi que le secteur de l'électronique pourraient connaître un repli prochainement.

Les perspectives se sont en revanche assombries pour les secteurs de la finance et de l'assurance, pour l'hôtellerie et la restauration, les autres services et pour les exportations. La consommations privée demeure stable.

Dans le détail, l'indicateur s'est inscrit 101,6 points en février, soit un repli de 0,9 point par rapport au chiffre révisé à 102,5 points pour janvier. Il s'inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par AWP qui s'étendaient de 100,5 à 102 points.

