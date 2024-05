Zurich (awp) - L'économie suisse demeure robuste malgré les incertitudes, mais peine à trouver la force nécessaire à son développement, selon le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique de Zurich. L'industrie manufacturière, les services financiers et la demande extérieure ont fléchi en mai.

Le baromètre conjoncturel du KOF a ainsi reculé de 1,6 point ce mois à 100,3 points, l'indicateur d'avril ayant été révisé à 101,9 points. Les économistes interrogés par AWP tablaient sur un baromètre bien plus élevé en mai, leurs prévisions se situant entre 102,0 et 103,0 points.

Dans son communiqué diffusé jeudi, le KOF parle d'une dynamique "muette" pour l'économie suisse. Après une hausse en avril, le baromètre chatouille la barre de 100 points, soit la moyenne pluriannuelle. La conjoncture a donc pâti du manque de vigueur de l'industrie manufacturière, des services financiers et d'assurance, sans compter une demande extérieure en berne. En revanche, la consommation privée et la construction ont apporté un soutien.

Le secteur de la production - qui inclut industrie et construction - présente des perspectives détériorées en matière d'emploi, d'inventaires et de développement. Les sous-indicateurs liés aux commandes de biens intermédiaires ont, eux, progressé.

Le secteur manufacturier vit des jours difficiles, le KOF évoquant un affaiblissement tous azimuts. Les machines et les équipements, l'industrie du bois ou du verre, ainsi que les secteurs chimique et pharmaceutique tirent la langue. Les fabricants de boissons et de produits alimentaires figurent seuls parmi les rescapés de cette tendance négative.

fr/ol