L'économie tessinoise a connu un deuxième trimestre étonnamment positif

Zurich (awp) - Beaucoup d'indicateurs conjoncturels se sont avérés supérieurs aux attentes au Tessin au deuxième trimestre 2018, à l'instar du reste de la Suisse. Au niveau cantonal, les signaux de croissance les plus manifestes continuent d'arriver des secteurs les plus orientés vers les débouchés internationaux, alors que le marché intérieur n'a pas fourni de signes de changement.

Dans son compte-rendu trimestriel dévoilé mercredi, le bureau tessinois de la statistique souligne les données "extrêmement positives" du commerce extérieur pendant la période sous revue, avec des exportations nettes de plus de 1,78 milliard de francs suisses, en hausse de 22,6% en rythme annuel (+32,8% pour le seul mois d'avril).

La dernière donnée disponible de juillet (+5,2%) atténue, mais n'efface pas cette tendance à la hausse, soulignent les auteurs du document. A titre de comparaison, les exportations à l'échelle nationale se sont étoffées de 9,7% sur un an entre avril et juin.

Les importations vers le canton italophone se sont montées à 1,80 milliard, soit 17,2% de plus qu'à la même période un an plus tôt, contre +9,1% pour l'ensemble de la Suisse. Pour rappel, le déficit de la balance commerciale tessinoise avait atteint en 2017 son plus haut niveau des dix dernières années.

Selon les dernières estimations de l'institut BAK Economics, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au sud des Alpes en termes réels - ajusté des effets de l'inflation - devrait s'inscrire à +1,8% en 2017 et +2,4% pour l'année en cours, contre respectivement +1,6% et +3,0% au niveau national.

Pour 2019, les experts bâlois tablent sur une croissance de +1,7% au Tessin et de +1,6% en Suisse.

