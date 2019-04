L'économie tessinoise reprend de l'allant au dernier trimestre 2018

Zurich (awp) - Au Tessin, comme dans le reste de la Suisse, l'activité des entreprises a connu une embellie au quatrième trimestre par rapport à la période précédente. Dans son dernier relevé, l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de la Suisse italienne (USI) signale toutefois une évolution contrastée selon les secteurs.

Les commandes et les niveaux de production, qui avaient accusé un net recul entre juillet et septembre, ont enregistré une amélioration qui a réduit la pression négative sur les ventes et accru les besoins en personnel, affirment lundi les économistes tessinois.

L'embellie ne concerne toutefois pas tous les secteurs d'activité. Alors que les entreprises actives dans les services financiers, le transport et la logistique ont signalé une marche positive des affaires, celles dans le tourisme et la construction ont vu la leur plombée par des facteurs saisonniers, alors que le secteur du commerce est toujours dans l'ornière.

Sur l'ensemble de 2018, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du canton italophone est restée stable à 1,9%, alors qu'en moyenne nationale l'économie a progressé de 0,9 point de pourcentage à 2,5%.

Dans ses projections, l'institut BAK Economics prédit au Tessin une croissance de 1,7% pour l'année en cours et 1,5% pour la suivante, contre respectivement +1,1% et +1,8% pour l'ensemble de l'économie helvétique.

