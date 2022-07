L'économie thaïlandaise devrait continuer à s'améliorer au second semestre grâce à la consommation et au tourisme - banque centrale

Bien que la revitalisation du secteur du tourisme soit un bon stimulant pour l'économie, la directrice principale de la Bank of Thailand (BOT), Chayawadee Chai-Anant, a déclaré que les responsables surveillaient l'inflation, les épidémies de COVID-19 et les questions économiques mondiales.

La deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est s'est améliorée au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec une croissance annuelle attendue de 3 % ou légèrement supérieure, a-t-elle déclaré.

Le produit intérieur brut officiel du deuxième trimestre sera publié par l'agence de planification de l'État le 15 août. Au premier trimestre, la croissance annuelle du PIB était de 2,2 %.

Le baht thaïlandais et les monnaies régionales ont toujours tendance à s'affaiblir en raison de la force du dollar, a-t-elle déclaré.

Mais le baht s'est déprécié plus que ses pairs en juillet en raison des craintes que l'économie chinoise ne se redresse plus lentement que prévu et que cela affecte la Thaïlande, a-t-elle dit.

"Les flux de fonds continuent d'évoluer en fonction de l'opinion des investisseurs sur l'économie et le secteur financier... mais je n'ai encore rien vu d'inquiétant", a déclaré Mme Chayawadee.

En juin, l'économie s'est améliorée par rapport au mois précédent. Les exportations ont augmenté de 11,1 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont bondi de 24,3 %, ce qui a entraîné un excédent commercial en dollars de 2,1 milliards de dollars au cours du mois.

Entre-temps, le pays a enregistré un déficit du compte courant de 1,9 milliard de dollars en juin, en baisse par rapport à un déficit de 3,7 milliards de dollars le mois précédent.