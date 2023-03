L'économie thaïlandaise devrait croître de 3 à 4 % cette année, le taux directeur devant assurer la reprise - ministre des finances

L'économie thaïlandaise devrait croître de 3 à 4 % cette année et les politiques monétaires et fiscales doivent être combinées pour assurer la croissance et la stabilité économiques, a déclaré le ministre des finances mercredi.

La deuxième économie d'Asie du Sud-Est continue d'être soutenue par le secteur vital du tourisme, tandis que les exportations s'affaiblissent en raison du ralentissement de la demande mondiale, a déclaré Arkhom Termpittayapaisith lors d'un séminaire d'affaires. Le nombre d'arrivées de touristes étrangers pourrait atteindre 27 millions cette année, contre 11,15 millions l'année dernière. Avec la baisse de l'inflation, il n'est pas nécessaire que la politique monétaire thaïlandaise suive les mouvements monétaires américains, a déclaré M. Arkhom. "L'orientation du taux directeur thaïlandais ne suivra pas celle des États-Unis, et il doit veiller à ce que l'économie puisse se redresser pleinement", a-t-il déclaré. La Banque de Thaïlande devrait augmenter son taux directeur d'un modeste quart de point lors de sa prochaine réunion le 29 mars. M. Arkhom a réaffirmé que les problèmes du secteur bancaire mondial n'avaient eu aucun impact sur la Thaïlande. La situation budgétaire de la Thaïlande est stable car la dette publique - 61,26 % du produit intérieur brut (PIB) en février - n'est pas très élevée, et la dette étrangère est également faible, a-t-il déclaré. Comme la Thaïlande organisera des élections le 14 mai, les dépenses du gouvernement devraient continuer comme d'habitude, mais il pourrait y avoir un certain impact sur les nouveaux projets d'investissement avant la formation d'un nouveau gouvernement, a déclaré M. Arkhom aux journalistes en marge du séminaire. La monnaie baht restera probablement volatile, sous l'effet de facteurs externes, mais ses mouvements sont restés dans une fourchette observée au début de l'année, a-t-il ajouté. "Je souhaite que le baht soit stable, mais nous ne devons pas le surveiller quotidiennement", a-t-il ajouté.