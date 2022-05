L'économie thaïlandaise s'améliore en mai grâce à l'assouplissement des restrictions du COVID - banque centrale

Les points à surveiller, cependant, comprennent une augmentation des coûts et des prix, des pénuries de pièces de production et une reprise du secteur vital du tourisme, a déclaré la Banque de Thaïlande (BOT).

Le pays d'Asie du Sud-Est a assoupli la plupart de ses restrictions en raison du déclin des infections COVID et lèvera les restrictions sur la vie nocturne à partir de juin pour tenter de relancer le tourisme.

Faire revenir les touristes est un facteur important qui stimulerait l'économie, a déclaré le directeur principal Chayawadee Chai-Anant lors d'une conférence de presse.

En mars, le BOT a prévu pour 2022 une croissance économique de 3,2 % avec 5,6 millions d'arrivées d'étrangers. Elle examinera ces projections lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 8 juin.

En 2019, il y a eu près de 40 millions de visiteurs étrangers.

Un baht faible évolue en ligne avec les monnaies régionales et devrait rester volatile en raison de l'incertitude mondiale, a déclaré Chayawadee.

En avril, l'économie s'est améliorée par rapport au mois précédent avec une augmentation de la consommation privée et des investissements, a déclaré le BOT https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/EconomicConditions/PressRelease/DocPressRelease/PressEng_April2022_5ha3l.pdf.

Le déficit du compte courant de la Thaïlande, qui s'est élevé à 3,4 milliards de dollars en avril, est le plus important depuis neuf ans, en raison d'un excédent commercial plus faible et d'une augmentation des transferts de bénéfices et de dividendes par les entreprises étrangères.

Les exportations ont augmenté de 6,6 % en avril par rapport à l'année précédente, avec des importations en hausse de 19,1 % en glissement annuel et un excédent commercial de 1,1 milliard de dollars pour le mois.