L'économie vénézuélienne a progressé de 17,73 % en glissement annuel jusqu'en septembre - banque centrale

L'économie a plongé dans la crise après qu'un modèle contrôlé par l'État n'a pas donné de résultats, incitant plus de 7 millions de Vénézuéliens à fuir le pays.

En 2019, le gouvernement du président Nicolas Maduro, confronté aux sanctions américaines, a assoupli les réglementations du secteur privé pour permettre davantage d'entrées de devises étrangères. Si cette mesure a aidé certaines industries, l'inflation annuelle reste élevée - atteignant 155 % en octobre - et plus de la moitié des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté.

La banque centrale du Venezuela a commencé à publier certaines données économiques de manière plus régulière cette année, après une pause de trois ans dans les données sur le produit intérieur brut. Elle n'a pas encore repris la publication de ses encours.

L'activité pétrolière a augmenté de 27,09 % entre janvier et septembre par rapport à l'année précédente et l'activité non pétrolière a augmenté de 14,49 %, a déclaré la banque dans un communiqué.

Elle a attribué la hausse de l'activité pétrolière à la "reprise de la capacité de production de pétrole brut". La banque n'a pas indiqué les volumes de production du pays, bien que les données de l'OPEP indiquent une production de 600 000 à 700 000 barils par jour (bpj).

Le secteur manufacturier a rebondi au cours de la période, avec une croissance de près de 40 %, tirée par l'alimentation, les produits chimiques, les machines et le plastique.

La construction a augmenté de 34,45 % d'une année sur l'autre et le commerce de 25,28 %. Les exportations ont bondi de 32,57 % et les importations ont augmenté de 11,43 %, a ajouté la banque centrale.