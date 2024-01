L'économie vénézuélienne a connu une croissance de plus de 5 % en 2023 et la croissance atteindra 8 % cette année, a déclaré le président Nicolas Maduro lundi lors de son discours annuel devant le corps législatif allié au gouvernement.

L'économie vénézuélienne a souffert d'un effondrement prolongé marqué par une inflation à trois chiffres et un exode massif de millions de migrants à la recherche de meilleures perspectives ailleurs, bien que son taux d'inflation ne soit plus le plus élevé d'Amérique latine depuis celui de l'Argentine, qui a dépassé les 200 %.

L'inflation a atteint un peu moins de 190 % l'année dernière, selon la banque centrale, ce qui représente une baisse par rapport aux 234 % de l'année précédente.

"En 2024, nous poursuivrons la politique visant à stimuler la production nationale, à récupérer le revenu national et le revenu des travailleurs", a déclaré M. Maduro aux législateurs. "Pour cette année, nous prévoyons une croissance du produit intérieur brut d'environ 8 %.

La croissance était de 15 % en 2022, a déclaré M. Maduro.

L'inflation sera à deux chiffres cette année, a déclaré M. Maduro.

La compagnie pétrolière nationale PDVSA a contribué à hauteur de 6,23 milliards de dollars aux caisses du pays l'année dernière, a ajouté M. Maduro.

Ce chiffre, qui, selon M. Maduro, a permis de financer les salaires, les soins de santé, l'éducation et le logement, correspond à ce que l'entreprise a remis au gouvernement, et non à l'ensemble de ses revenus.

Selon un document vu par Reuters à la fin de l'année dernière, le gouvernement prévoit une augmentation de 27 % de ses revenus provenant de PDVSA cette année, après un assouplissement des sanctions américaines et malgré une production stagnante.

L'allègement des sanctions, qui devrait durer jusqu'en avril, a fait augmenter les prix du brut vénézuélien et les analystes s'attendent à ce que les revenus permettent d'accroître les dépenses sociales, le gouvernement essayant de s'assurer un soutien lors des prochaines élections présidentielles.

Les revenus pétroliers ont déjà été affectés par une faible production due à la détérioration des infrastructures et au manque d'investissements.

L'administration de M. Maduro estime que les dépenses totales en 2024 seront équivalentes à 20,5 milliards de dollars et que les revenus provenant des exportations de pétrole et des taxes payées par PDVSA en couvriront 58 %, selon le document vu en décembre.

Les États-Unis ont allégé les sanctions en octobre après que le gouvernement a conclu un accord électoral avec l'opposition.

En décembre, le président américain Joe Biden a accordé sa clémence à un allié de M. Maduro en échange de la libération de 10 Américains et d'au moins 24 Vénézuéliens liés à l'opposition.

La date des élections n'a pas été fixée, mais elles devraient avoir lieu au cours du second semestre de l'année.