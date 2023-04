L'économiste en chef de la Banque mondiale, Indermit Gill, appelle à de nouvelles approches pour faire face à la crise de la dette croissante à laquelle sont confrontés de nombreux pays, y compris des mesures visant à prendre en compte les emprunts nationaux dans l'évaluation de la viabilité de la dette d'un pays.

M. Gill a déclaré à Reuters que le cadre commun mis en place par le groupe des 20 principales économies pour aider les pays les plus pauvres n'avait permis que des progrès superficiels, car il ne tenait pas compte des 61 % de la dette extérieure des pays en développement détenue par des créanciers privés, une part bien plus importante qu'il y a plusieurs décennies.

Seuls quatre pays - la Zambie, le Tchad, l'Éthiopie et le Ghana - ont demandé un allègement dans le cadre du mécanisme du G20 mis en place fin 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19, bien que le Fonds monétaire international estime que beaucoup plus de pays - 60 % des pays à faible revenu - se trouvent dans une situation de surendettement ou risquent fortement de l'être.

Seul le Tchad a conclu un accord d'allègement de la dette avec ses créanciers, et cet accord ne prévoit pas de réduction réelle de la dette.

La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et dans d'autres économies avancées empêcherait l'argent de sortir des marchés émergents pendant un certain temps, comme dans les années 1980, ce qui, selon M. Gill lors d'une interview cette semaine, entraînerait "davantage d'accidents de train".

"Les niveaux d'endettement commencent déjà à nuire aux perspectives, en les entraînant dans la mauvaise spirale", a-t-il déclaré avant un séminaire de la Banque mondiale sur la dette qui se tiendra mercredi. "Beaucoup de ces pays sont déjà en crise d'endettement. Un pays comme l'Égypte est sous l'eau".

Le cadre commun devrait être remplacé, a-t-il déclaré, dans les termes les plus forts utilisés par un fonctionnaire de la Banque mondiale. "Ce n'est pas le bon mécanisme.

Environ deux tiers de la dette extérieure du Ghana, par exemple, sont détenus par le secteur privé, mais le cadre est axé sur les créanciers officiels du Club de Paris et sur des créanciers plus récents comme la Chine, qui est aujourd'hui le premier créancier souverain au monde. Il manque également des règles communes pour traiter les dettes des pays, a-t-il ajouté.

REVISITER LES OBLIGATIONS BRADY ?

Il a indiqué qu'une nouvelle table ronde sur la dette souveraine, créée pour relever les défis du processus d'allégement de la dette, a réuni des pays débiteurs et des acteurs du secteur privé, mais qu'elle n'a obtenu que des résultats modestes.

Les fonctionnaires du FMI ont indiqué que la Chine et d'autres participants étaient parvenus à un accord sur le fait que les banques multilatérales de développement pourraient fournir des flux nets positifs de prêts et de subventions aux pays dans le besoin, au lieu d'accepter des "décotes".

Toutefois, M. Gill a déclaré que la Chine ne considérait probablement pas cela comme contraignant puisque la réunion n'était pas censée être un mécanisme de prise de décision.

L'émission d'obligations Brady - des titres de dette souveraine libellés en dollars et garantis par des bons du Trésor américain - comme lors de la crise de la dette des années 1980, pourrait remédier à certaines lacunes, a fait remarquer M. Gill, ajoutant que ces obligations avaient été en grande partie décrochées, ce qui témoigne de leur succès.

L'un des principaux problèmes reste la manière dont le FMI et la Banque mondiale évaluent la viabilité de la dette des pays en excluant les emprunts nationaux, ce qui masque des niveaux d'emprunt trop élevés.

Cela s'explique en partie par le fait que les pays en développement ont développé leurs secteurs financiers nationaux sans disposer des cadres budgétaires durables correspondants, a expliqué M. Gill.

"Soudain, votre outil d'évaluation, qui consiste à supposer que ces pays ne peuvent emprunter qu'à l'étranger, n'est plus approprié", a-t-il déclaré.