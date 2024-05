Se concentrer trop sur les chances d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre lors de sa prochaine réunion serait "mal avisé", a déclaré vendredi l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, soulignant que le gouverneur Andrew Bailey avait déclaré qu'une baisse n'était pas un "fait accompli".

"Se concentrer uniquement sur la prochaine réunion est probablement un peu mal avisé", a déclaré M. Pill lors d'une présentation en ligne destinée aux entreprises et aux agents régionaux de la BoE, ajoutant qu'il se concentrait sur les composantes sous-jacentes de l'inflation, et non sur le taux global.

Jeudi, M. Pill a voté avec la majorité du comité de politique monétaire de la BoE pour maintenir les taux d'intérêt à 5,25 %, leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, mais il a déclaré par la suite qu'il était de plus en plus convaincu qu'il serait bientôt temps de réduire les taux.