L'économiste en chef de la RBNZ déclare que les perspectives de taux pourraient changer en fonction des indicateurs économiques.

"C'était notre meilleur point de vue ; c'était un point de vue actuel", a déclaré l'économiste en chef, Paul Conway, en se référant à un point de vue énoncé la semaine dernière par la banque centrale, pionnière d'un mouvement mondial vers la suppression des mesures de stimulation extraordinaires mises en place pendant la pandémie.

"Si nous arrivons six ou douze semaines plus tard et que l'endroit se refroidit un peu plus rapidement que prévu ... nous pourrons rejouer le jeu", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Reuters.

Il a toutefois ajouté que les membres du comité de politique monétaire étaient réellement conscients des risques d'éloignement des attentes en matière d'inflation.

La semaine dernière, la banque centrale a prévu que le taux d'escompte officiel doublerait pour atteindre 4 % au cours de l'année prochaine et resterait à ce niveau jusqu'en 2024. C'était plus agressif que ce que de nombreux économistes et participants au marché avaient prévu.

M. Conway a déclaré qu'il était assez bien accepté que la banque centrale devait ralentir la demande globale dans l'économie, en la faisant mieux correspondre à la capacité d'offre.

Les pressions inflationnistes sont actuellement réparties grosso modo entre les facteurs nationaux et internationaux, a-t-il dit. Il s'attend à voir des signes d'atténuation des pressions inflationnistes au cours du second semestre de cette année.

L'inflation en Nouvelle-Zélande, 6,9 % en un an au premier trimestre, est à son plus haut niveau depuis trois décennies. Cependant, l'inflation des salaires reste faible.

"J'aimerais voir les salaires augmenter de manière robuste, mais cela doit être soutenu..... Elle doit être liée au fait que les travailleurs créent plus de valeur à partir de leur temps de travail", a-t-il déclaré.

Il s'est toutefois montré réticent à dire quelles revendications salariales les gens devraient formuler.