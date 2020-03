L'effet du coronavirus se fera sentir au moins jusqu'au 3e trimestre, dit Berlin

Il anticipe notamment une très forte chute de la demande et de la consommation et on verra l'impact du virus sur les chiffres de mars, voire avant.

Les premiers signes de stabilisation pourraient être perceptibles au troisième trimestre à condition que les chaînes d'approvisionnement soient tout à fait rétablies.

"L'ampleur et la durée de l'impact ne sont pour l'instant pas prévisibles avec certitude", dit le ministère dans un communiqué.

(Thomas Escritt, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)