La saison des semis de printemps aux États-Unis se déroule à un rythme supérieur à la moyenne, bien que les pluies récentes et à venir devraient ralentir les progrès au cours de ce qui est habituellement la semaine de pointe pour les semis de maïs.

Les retards de plantation dus à la pluie, s'ils sont excessifs, pourraient limiter les rendements de maïs, car la pollinisation peut avoir lieu par temps plus chaud. Dans l'immédiat, le temps humide du printemps peut limiter les gains potentiels de superficie, mais la rapidité des semis n'a pas toujours permis d'augmenter la superficie cultivée.

En mars, les intentions de plantation de maïs aux États-Unis pour 2024 se sont révélées bien inférieures aux attentes, mais les analystes se méfiaient également d'une superficie globale de culture particulièrement faible, en baisse de 1,9 % par rapport à 2023. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que les gouvernements retrouvent ces superficies dans les enquêtes de juin ou les enquêtes finales.

Les prévisionnistes américains ont estimé mardi qu'il y avait de faibles chances que le mois de mai soit plus humide que la normale dans certaines régions de la Corn Belt, en particulier au cours des deux premières semaines, ce qui pourrait empêcher une saison de plantation rapide au printemps. Des retards importants dus aux conditions météorologiques sont peu probables, bien qu'ils se soient produits au cours de deux des cinq dernières années (2019, 2022).

Même si les conditions météorologiques sont favorables au printemps, les augmentations potentielles de la superficie totale des cultures américaines en 2024 pourraient être décevantes en raison de la baisse des prix et de la diminution de la disponibilité des terres cultivées aux États-Unis.

PAS BEAUCOUP PLUS D'ACRES ?

Le 28 mars, le ministère américain de l'agriculture a estimé que la superficie des principales cultures américaines pour 2024 était inférieure d'environ 6 millions d'acres à celle de 2023 et de plus de 4 millions d'acres à la moyenne récente, si l'on exclut les années exceptionnelles. Les superficies ont tendance à augmenter lors de l'enquête de juin, mais elles sont généralement surestimées à ce moment-là.

La baisse de 1,9 % de la superficie totale en glissement annuel est inférieure à la baisse de 2,4 % enregistrée en 2015, année qui s'est caractérisée par une progression normale et rapide des semis. Depuis 2015, les superficies finales de la culture principale n'ont pas augmenté de plus de 0,5 % par rapport aux chiffres de mars, ce qui se traduirait par environ 1,6 million d'acres pour 2024.

Les fluctuations de prix n'influencent presque jamais les intentions de plantation des cultures principales entre mars et juin, mais elles peuvent avoir un impact sur un an ou plus. Si l'on prend l'exemple du maïs, les contrats à terme CBOT pour la nouvelle récolte de décembre 2024 étaient en moyenne 17 % plus bas en octobre qu'en octobre précédent, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis 2015.

Les agriculteurs américains prennent souvent leurs décisions pour la saison suivante à l'automne et communiquent leurs plans à l'USDA en mars. En mars, la nouvelle récolte de maïs était inférieure de 17 % à celle de mars 2023 et de 28 % à celle de mars 2022, ce qui représente la plus forte baisse sur deux ans depuis 2010, année au cours de laquelle le nombre final d'acres de maïs a été inférieur malgré des semis rapides comme l'éclair.

Les tendances comparables en matière de superficie et de prix observées en 2010 et 2015 pourraient justifier les estimations plus légères en matière de superficie pour 2024, en mettant un terme à l'augmentation attendue des stocks. Toutefois, la superficie totale cultivée en 2024 sera probablement la plus faible des trois années.

Le recensement américain de l'agriculture de 2022, publié en début d'année, montre que le nombre total d'acres de terres cultivées récoltées a diminué de près de 6 %, soit 19 millions d'acres, par rapport à 2017. L'urbanisation et d'autres projets, tels que l'augmentation des fermes solaires, peuvent avoir réduit la superficie consacrée à la production de céréales et d'oléagineux, en particulier au cours de la dernière décennie.

MAÏS RAPIDE, SOJA PLUS RAPIDE

L'USDA a estimé que l'état d'avancement des semis de maïs aux États-Unis était de 27 % dimanche, ce qui est supérieur à la moyenne récente sur cinq ans de 22 % et à la moyenne sur dix ans de 24 %. La lenteur des efforts en 2019 et 2022 pèse sur la moyenne récente.

Il n'existe aucun exemple historique de plantation de maïs supérieure à la moyenne le 28 avril précédant un rythme inférieur à la moyenne trois semaines plus tard, alors que les semis devraient être terminés à environ 75 %. Cela minimise considérablement les chances de voir se répéter les années 2019 et 2022, lorsque la superficie totale des cultures a été affectée.

Le rapport de lundi prochain sera arrêté au 5 mai, date à laquelle les semis de maïs devraient être terminés à environ 40 %. Toutefois, plus de 76 mm de pluie pourraient s'accumuler au cours des sept prochains jours au cœur de la Corn Belt.

Le 28 avril, les cultures de soja étaient plantées à 18 %, ce qui constitue un record pour cette date et dépasse la moyenne quinquennale de 10 %. Cela ne signifie pas nécessairement une augmentation des superficies de soja prévues, car un nombre croissant d'agriculteurs ont commencé ces dernières années à planter des haricots avant le maïs. Traditionnellement, le soja était planté après que la culture du maïs ait été en grande partie achevée, en raison de la sensibilité au temps de l'ensemencement du maïs. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.