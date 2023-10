Un immeuble s'est partiellement effondré dans la capitale cubaine La Havane dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins une personne et en laissant au moins deux autres piégées sous les décombres, a annoncé le gouvernement municipal.

L'effondrement dans le quartier touristique de la Vieille Havane a éventré l'intérieur de l'immeuble décrépit qui abritait 13 familles et 54 personnes. Il a arraché des terrasses de sa façade et piégé de nombreuses personnes sous des piles de décombres et de barres d'armature.

Les sauveteurs ont travaillé jusqu'à l'aube mercredi pour retrouver deux personnes restées dans les décombres après un second effondrement partiel survenu tôt dans la matinée, alors que le vent et la pluie s'abattaient sur la ville.

Une personne a été tuée et deux autres ont été hospitalisées dans un état critique, a déclaré le gouvernement municipal dans un communiqué.

L'effondrement du bâtiment est le dernier en date d'une série de catastrophes qui ont frappé Cuba, en proie à la crise, notamment une explosion de gaz qui a détruit l'hôtel Saratoga de La Havane en 2022 et un gigantesque incendie dans un parc de stockage à Matanzas, à une heure à l'est de la capitale, plusieurs mois plus tard.

L'île communiste des Caraïbes, ravagée par la crise économique, les sanctions américaines et un tourisme en perte de vitesse, a reconnu son incapacité à faire face aux réparations et aux nouvelles constructions, laissant ses citoyens dans des logements souvent dangereux et décrépis.

Le ministre de la construction, Rene Mesa Villafaña, a déclaré en septembre que plus de 850 000 logements à Cuba avaient besoin d'être entretenus et réparés, et a indiqué que le gouvernement s'efforçait de construire de nouveaux logements plus adéquats.