PÉKIN, 20 juillet (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a appelé à la mobilisation des secours après l'effondrement d'un pont routier, vendredi dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest du pays, faisant onze morts.

Selon médias d'Etat, le drame est survenu vendredi à 20h40 (12h40 GMT) dans la ville de Shangluo, lorsqu'une crue soudaine a fait s'effrondrer l'ouvrage, précipitant des véhicules dans la rivière en contrebas.

Samedi matin, les médias officiels signalaient cinq véhicules tombés à l'eau et 30 personnes portées disparues.

Le président Xi a mis en garde le pays contre la recrudescence des inondations et il a invité les gouvernements locaux à renforcer la surveillance et les systèmes d'alerte dans ce domaine.

L'autorité nationale chinoise d'incendie et de secours a dit avoir envoyé sur place une équipe de secours composée de 859 personnes, 90 véhicules, 20 bateaux et 41 drones. (Reportage de Colleen Howe et Siyi Liu ; Version française Elizabeth Pineau)