L'effondrement de l'immobilier en Chine persiste en octobre avec une baisse des prix et des ventes, alors que le COVID fait des ravages.

Le secteur immobilier chinois, autrefois un pilier de la croissance, a fortement ralenti l'année dernière en raison d'une répression gouvernementale contre les emprunts excessifs des promoteurs, et d'un marasme économique induit par le COVID-19.

Les prix dans 100 villes ont baissé pour le quatrième mois consécutif en octobre, enregistrant une baisse de 0,01 % en glissement mensuel après une baisse de 0,02 % en septembre, selon une enquête réalisée mardi par China Index Academy (CIA), l'une des plus grandes sociétés indépendantes de recherche immobilière du pays.

Les ventes de propriétés par surface de plancher dans 100 villes ont chuté d'environ 20 % en glissement annuel en octobre, selon un communiqué distinct de l'académie.

L'analyste Chen Wenjing du cabinet de recherche a déclaré que la reprise de l'immobilier dépend des mesures d'endiguement du COVID et de la force des politiques.

Tout rebond du marché immobilier devrait être retardé si le pays s'en tient aux restrictions strictes du COVID pour réprimer les épidémies répétées de coronavirus, a déclaré Chen. Ces restrictions devraient rester en place pendant un certain temps après le Congrès du Parti communiste ce mois-ci.

Malgré plus de 230 politiques de relance introduites par 160 gouvernements locaux en septembre et octobre, y compris des subventions, l'assouplissement des restrictions d'achat et la diminution des exigences en matière d'acompte, le marasme immobilier s'est étendu des petites villes avec un exode net de la population aux grandes villes.

Le mois dernier, les prix des logements neufs à Shanghai et Shenzhen ont baissé de 0,05 % et 0,32 % en termes mensuels, respectivement.

Les ventes de maisons par surface de plancher à Shanghai et Guangzhou ont chuté de 35 % et 26 % en termes annuels, respectivement.

"Le sentiment d'attentisme des acheteurs de maisons reste actuellement fort, les poussées de COVID dans de nombreuses régions ralentissant encore le rythme de la reprise du marché et les politiques précédentes n'ayant pas encore produit d'effet significatif", a déclaré Chen.