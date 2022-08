L'effondrement de l'industrie manufacturière polonaise s'accentue avec la chute de la production -PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière polonaise de S&P Global est tombé à 42,1 en juillet contre 44,4 en juin, en dessous de la ligne des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une lecture de 43,6.

"Nous ne devons pas nous faire d'illusions sur l'ampleur et la rapidité du ralentissement : les chiffres de l'indice que nous voyons pour la production et les nouvelles commandes n'ont été battus à la baisse que pendant des périodes de stress extrême", a déclaré Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Les entreprises et leurs clients sont, à juste titre, de plus en plus inquiets de la récession, avec une inflation élevée et une incertitude géopolitique, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, ce qui entraîne beaucoup d'hésitation sur le marché européen."

La production manufacturière a diminué à son rythme le plus rapide depuis l'apogée de la pandémie COVID-19, tandis que la contraction des nouvelles commandes a été parmi les plus importantes de l'histoire de l'enquête.

La confiance des entreprises a glissé en territoire négatif pour la première fois depuis avril 2020, alors que les craintes de récession augmentent et que les entreprises réduisent leurs effectifs pour le deuxième mois consécutif.