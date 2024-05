Le bitcoin a chuté pour la troisième fois mercredi, après avoir enregistré sa pire performance mensuelle en avril depuis la fin de l'année 2022, les investisseurs ayant retiré leur argent des crypto-monnaies en prévision d'une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard.

La valeur de la crypto-monnaie la plus échangée au monde a chuté de près de 16 % en avril, les investisseurs ayant pris des bénéfices sur un rallye fulgurant qui a porté le prix à des niveaux record au-dessus de 70 000 dollars.

Le bitcoin a perdu 4,7 % à 57 055 dollars, son niveau le plus bas depuis fin février, tandis que les pertes de l'éther ont été plus modestes, en baisse de 3,6 % à 2 857 dollars, également à son niveau le plus bas depuis février.

Le prix du bitcoin est désormais inférieur de 22 % au record de mars de 73 803 dollars, ce qui le place techniquement dans un marché baissier. Mais il a tout de même augmenté de 35 % depuis le début de l'année et a doublé par rapport à la même période l'année dernière, en grande partie grâce aux milliards de dollars qui ont afflué dans les fonds négociés en bourse nouvellement créés depuis janvier.

"La récente tendance baissière peut être attribuée à une prise de bénéfices accrue de la part des investisseurs qui sont entrés sur le marché lors des baisses de 2022 et 2023, ainsi que des investisseurs en ETF qui ont constaté une appréciation significative du prix de leurs actions après être entrés sur le marché au cours des premières semaines de 2024", a déclaré Matteo Greco, analyste de recherche chez Fineqia.

Sur le plan macroéconomique, la Fed ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt ultérieurement, mais les investisseurs commencent à penser que la banque centrale pourrait ne pas réduire ses taux cette année, ce qui porterait un coup aux actifs sensibles aux taux d'intérêt tels que les crypto-monnaies, les actions et les obligations des marchés émergents, voire les matières premières.

Les investisseurs ont réagi en conséquence. Les 10 plus grands ETF américains sur le bitcoin sont confrontés à la plus forte décollecte hebdomadaire depuis leur création en janvier.

Les sorties ont atteint 496 millions de dollars cette semaine, principalement en raison du ralentissement des flux vers l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock, le plus important en termes d'actifs, selon les données du LSEG.

L'événement dit de "réduction de moitié" du bitcoin le mois dernier n'a guère contribué à soutenir le cours. Depuis le 20 avril, date à laquelle la division par deux a eu lieu, le bitcoin a chuté de quelque 15 %. De nombreux investisseurs ont acheté sur le marché avant l'événement, qui implique une modification de la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et vise à réduire le taux de création de nouveaux bitcoins. (Reportage d'Amanda Cooper, complément d'information de Samuel Indyk ; rédaction de Stefano Rebaudo et Ros Russell)