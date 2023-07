Les actions asiatiques ont chuté vendredi, couronnant une première semaine torride pour les marchés financiers. Le dollar a progressé et les obligations se sont effondrées alors que la résistance des données sur l'emploi aux États-Unis a poussé les investisseurs à s'attendre à ce que les taux d'intérêt continuent de grimper.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois. L'indice japonais Nikkei a chuté de 0,6 %.

Au cours de la nuit, des chiffres partiels étonnamment élevés sur le marché du travail américain ont entraîné une chute des marchés obligataires et ont fait baisser l'indice boursier S&P 500 de 0,8 %.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont dépassé les 5 % et les prix des contrats à terme ont commencé à admettre la possibilité que la Réserve fédérale relève ses taux à deux reprises avant la fin de l'année. Les rendements à dix ans ont augmenté de plus de 17 points de base en deux séances pour atteindre 4,05 %, et les ventes se sont étendues au monde entier, les investisseurs qui s'étaient positionnés en prévision d'un pic des taux d'intérêt ayant renfloué leurs coffres.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans. En Grande-Bretagne, les opérateurs se préparent désormais à la fois à une récession et à des taux d'intérêt se dirigeant vers 7 %, car les ventes sur l'ensemble de la courbe ont conduit les rendements des gilts à 10 ans à leurs plus hauts niveaux depuis 2008.

Les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans et à dix ans ont chacun augmenté d'une douzaine de points de base jeudi et d'une douzaine d'autres vendredi matin pour atteindre des sommets de la décennie.

"Il s'agit de mouvements assez violents", a déclaré Jack Chambers, stratège principal en matière de taux chez ANZ à Sydney.

"Cela suggère que certaines positions longues ont peut-être été éliminées, et que des gens ont été rattrapés", a-t-il ajouté, alors que les signes de vigueur de l'économie américaine commencent à attiser les nerfs quant à la hausse des taux d'intérêt.

"Commençons-nous à intégrer l'idée que la structure des taux devrait être plus élevée ? Peut-être faudrait-il réévaluer la situation étant donné la résistance de nombreuses économies à des taux plus élevés jusqu'à présent".

Même les rendements des obligations d'État japonaises bien ancrées ont augmenté vendredi.

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré jeudi que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 497 000 le mois dernier, alors que l'on s'attendait à une augmentation de 228 000.

Les données plus générales sur les emplois non agricoles sont attendues à 1230 GMT vendredi. Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables dans la matinée en Asie.

L'effondrement du marché obligataire a entraîné une légère hausse du dollar américain, mais pas trop loin, car les rendements ont bondi dans le monde entier et la crainte d'une intervention a rendu les traders trop nerveux pour vendre à découvert le yen.

L'euro est en baisse de 0,2 % sur la semaine, à 1,0889 dollar. Le yen a en fait augmenté pendant la nuit et se situe à 144 pour un dollar. Le dollar australien était à 0,6629 $ et visait une petite perte hebdomadaire, suite à la décision de la Banque de réserve d'Australie de suspendre les hausses de taux cette semaine. Le kiwi était à 0,6161 $ et envisageait une légère hausse hebdomadaire.

Les données de vendredi ont montré que les salaires japonais ont augmenté à leur rythme le plus rapide en 28 ans en mai, bien que les heures travaillées aient augmenté encore plus rapidement, de sorte que les taux horaires ont en fait baissé.

Ailleurs sur les marchés, les valeurs bancaires de Hong Kong ont prolongé leurs pertes et se dirigent vers leur pire semaine depuis plus de cinq ans, en raison des inquiétudes concernant l'exposition à la dette des gouvernements locaux. Goldman Sachs a déclassé le secteur.

L'indice a chuté de 0,9 % vendredi et a perdu 10 % sur la semaine. Le Hang Seng a baissé de 1 % et les marchés de la Corée du Sud et de l'Australie ont encore baissé un peu plus.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 76,43 dollars le baril. L'or, qui ne rapporte aucun revenu, a subi la pression des rendements plus élevés tout en restant stable à 1 911 dollars l'once.