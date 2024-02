Les contrats à terme sur le gaz naturel américain se sont effondrés d'environ 22 % jusqu'à présent en 2024, atteignant mercredi leur niveau le plus bas depuis trois ans, alors que la production quasi record et le temps généralement doux de cet hiver réduisent la demande de chauffage.

Les prix bas sont une bonne chose pour les consommateurs qui utilisent le gaz pour cuisiner et pour chauffer les maisons et les entreprises. C'est également une bonne chose pour les entreprises qui exportent le combustible par gazoduc vers le Mexique ou sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde entier.

En revanche, les prix bas sont néfastes pour les producteurs et les entreprises de services énergétiques qui gagnent de l'argent en extrayant le combustible du sol.

"Les plus grands perdants sont les spéculateurs et les producteurs qui ne se sont pas couverts", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital LLC à New York. La couverture est une stratégie de gestion des risques utilisée pour compenser les pertes ou protéger les gains.

Les producteurs de gaz peuvent bloquer les prix qu'ils reçoivent pour leur gaz en achetant ou en vendant des contrats à terme et d'autres contrats, ce qui leur permet de réaliser des bénéfices, quelle que soit la baisse des prix. Bien entendu, l'inconvénient de cette stratégie de couverture est que lorsque les prix augmentent, les producteurs risquent de ne pas profiter de ces gains.

"C'est catastrophique pour les petits producteurs", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group. "S'ils ne bénéficient pas d'un allègement des prix, certains acteurs du secteur m'ont dit qu'un grand nombre de ces petits producteurs... allaient devoir fermer boutique.

Les contrats à terme sur le gaz à court terme ont chuté de 4,2 cents, soit 2,1 %, pour s'établir à 1,967 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) mercredi, leur plus bas niveau depuis septembre 2020.

L'une des premières choses que les analystes s'attendent à voir avec les prix bas est une réduction des plates-formes de forage pour le gaz.

Les foreurs américains ont réduit le nombre d'appareils de forage de gaz de 23 % en 2023, ne laissant que 120 appareils en service à la fin de l'année, selon les données de la société de services énergétiques Baker Hughes. À titre de comparaison, la moyenne hebdomadaire était de 147 appareils de forage de gaz en activité en 2022.

Les producteurs de gaz étaient déjà contrariés par le fait que la plus grande source de croissance de la demande de gaz du pays, les exportations de GNL, pourrait être limitée par la pause de l'administration Biden dans l'autorisation de nouveaux projets.

"L'accélération continue des exportations américaines de GNL est la chose la plus importante que nous puissions faire pour résoudre la crise énergétique mondiale et assurer la sécurité énergétique des Américains", a déclaré Toby Rice, PDG d'EQT, le plus grand producteur de gaz du pays, devant une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis cette semaine.

Certes, les États-Unis sont le premier producteur mondial de GNL et leur capacité d'exportation va presque doubler, passant d'environ 13,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) aujourd'hui à environ 24,5 bcfd d'ici à la fin de 2028, avec l'entrée en service des projets déjà en cours de construction.

Un milliard de pieds cubes de gaz peut alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

En fait, les analystes ont déclaré que l'augmentation attendue des exportations de GNL était la principale raison pour laquelle les compagnies gazières ont produit des quantités record en 2023 malgré une chute de 44 % des prix, et c'est la raison pour laquelle elles prévoient de continuer à extraire des quantités record de gaz du sol en 2024 et 2025. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Chris Reese)