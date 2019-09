Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour Nordea AM, faire en sorte que davantage de femmes travaillent, et à des postes de direction, est tout simplement un facteur de succès dans les affaires. Il s'agit d'une lecture pragmatique, explique la société de gestion. Il est ainsi utile et bénéfique pour les professionnels de l'investissement d'aborder les marchés boursiers avec de véritables stratégies de conviction en la matière.En plusieurs dimensions, la diversité hommes-femmes soutient la profitabilité d'une entreprise détaille le gérant. Dans les pays développés confrontés au vieillissement de la population, à l'image du Japon, les études statistiques démontrent que la diversité du genre au sein de la population active accroit le PIB." A l'échelle de l'entreprise, le capital humain est une ressource-clé dont la compagnie tire parti et qui reste assez difficile à répliquer pour les concurrents. La compétition pour attirer les meilleurs talents est rude. Ainsi, une entreprise qui parvient à instaurer les conditions d'opportunités équitables pour tous ses salariés, disposera d'un plus grand bassin de talents et d'une meilleure force d'attraction " explique Julie Bech, co-gérante du fonds Nordea 1 - Global Gender Diversity Strategy Fund.De la même façon poursuit Nordea AM, en élargissant le spectre des candidats éligibles via la diversité hommes-femmes, une entreprise qui cherche à recruter optimise son bassin d'emploi en ayant accès à davantage de talents disponibles. C'est donc un avantage compétitif significatif." Certaines entreprises comme L'Oréal, Mariott Group ou Visa, des lignes que nous avons en portefeuille, ont diversifié leurs équipes ces dernières années, désormais plus en ligne avec les données sociodémographiques de leurs clients. Cela peut contribuer à améliorer les liens unissant l'entreprise aux consommateurs et la compréhension de leurs attentes " précise Julie Bech.