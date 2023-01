L'église catholique du Congo dit "enrôlez-vous et votez" à l'approche des élections

À quelques mois des élections présidentielles, il avait un message terrestre à délivrer en plus des psaumes et du sermon. Il a demandé aux fidèles de suivre son exemple, de brandir leur carte et de montrer qu'ils s'étaient inscrits.

"Si nous ne nous inscrivons pas pour voter, nous aurons les autorités que nous méritons, mais si nous nous inscrivons et votons, nous pourrons leur demander des comptes", a-t-il déclaré à Reuters après le service de dimanche.

L'église catholique de la République démocratique du Congo a une longue histoire de promotion de la démocratie dans ce vaste pays africain où l'organisation d'élections a été compliquée par des problèmes financiers et logistiques, et où les litiges sur la falsification des votes ont fréquemment provoqué des troubles généralisés.

Une fois de plus, l'église se prépare à surveiller les élections prévues en décembre, au cours desquelles le président Felix Tshisekedi cherchera à obtenir un second mandat.

Les préparatifs sont en cours au moment où le Congo, qui compte 45 millions de catholiques - le plus grand nombre de tous les pays africains - se prépare à l'arrivée la semaine prochaine du pape François, la première visite papale depuis 1985.

Au cours des décennies qui ont suivi, le Congo, dont l'immense richesse minérale a attiré les investissements de certaines des plus grandes entreprises du monde, a été emporté dans une myriade de conflits larvés qui ont coûté la vie à des millions de personnes.

Au milieu du chaos, l'église catholique a déployé des milliers d'observateurs à travers le pays avant et pendant le vote. Parfois, comme ce fut le cas lors des scrutins de 2018, ses décomptes - auxquels des millions de personnes font confiance - sont entrés en conflit avec les résultats officiels, suscitant des craintes de fraude.

"L'église a le devoir de dénoncer ce qui ne va pas dans la société", a déclaré Ntambwe.

PRENDRE GARDE

Dans tout le Congo, l'église catholique est déjà en mode élection. Les abbés de Kinshasa encouragent leurs fidèles à participer. L'église a érigé des banderoles dans les rues pour inciter les gens à s'inscrire.

Cette année, pour la première fois, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) s'est associée à l'Église du Christ du Congo (ECC), une union de 64 dénominations protestantes et évangéliques.

Dans une salle de classe de l'Institut technique commercial du district de Ngaliema à Kinshasa, des dizaines de personnes ont rempli des formulaires d'inscription sur les listes électorales la semaine dernière, la première région du pays à le faire.

L'attente a été longue et certains ont dû revenir un deuxième jour pour être inscrits.

"Les machines ont régulièrement des problèmes", a déclaré un homme qui avait attendu toute la journée.

Munie d'un livre et d'une casquette portant le logo du CENCO, Nancy Makola a pris des notes. Elle est l'un des 600 observateurs accrédités qui supervisent le processus d'enregistrement, un nombre qui se chiffrera probablement en dizaines de milliers lorsque le vote commencera en décembre.

"Je suis les yeux pour observer et la bouche pour faire des remarques", a déclaré Makola, journaliste de formation.

Makola a visité 15 centres d'enregistrement au cours du mois dernier. Elle a des inquiétudes. La police lui a refusé l'accès lorsqu'elle est retournée dans certains centres, dit-elle. Un porte-parole de la police n'a pas répondu à un appel demandant un commentaire.

Les dysfonctionnements des machines étaient fréquents, a ajouté Makola, un détail qu'elle a ensuite rapporté à la CENCO à son siège.

Sur la base de ce rapport et de plus de 1 500 autres rapports d'observateurs, la CENCO et l'ECC ont recommandé jeudi à la commission électorale, la CENI, de prolonger la date limite d'inscription.

La CENI a reconnu que certains centres d'enregistrement ne fonctionnaient pas correctement, sans donner de précisions. Elle a prolongé la date limite dimanche de 25 jours, jusqu'au 17 février.

Pour le révérend Nsenga Nshimba, secrétaire général de la CENI, les observations faites lors de la première phase des inscriptions permettront d'éviter des problèmes ailleurs.

"Afin de ne pas avoir de dérapage, nous devons tirer les leçons de cette première zone", a-t-il déclaré.