Les actions des marchés émergents ont dérapé pour atteindre leur plus bas niveau en un mois jeudi, la hausse des rendements des bons du Trésor alimentant les inquiétudes concernant la politique monétaire restrictive des États-Unis, tandis que le rand et les actions sud-africaines se sont effondrés à mesure que les résultats des élections tombaient.

L'indice de référence MSCI EM a chuté de 1,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 3 mai, les marchés boursiers de Hong Kong, de Taiwan, de Corée du Sud et de Pologne chutant entre 1,3 % et 1,7 %.

L'indice de référence des actions sud-africaines a chuté de plus de 2 %, s'apprêtant à connaître sa pire journée depuis plus de six semaines, après que les premiers résultats des élections nationales ont montré que le Congrès national africain (ANC) semblait en passe de perdre la majorité parlementaire qu'il détient depuis 30 ans.

Si les résultats définitifs devaient ressembler aux premiers résultats, l'ANC serait contraint de conclure un accord avec un ou plusieurs autres partis pour gouverner - une situation qui pourrait conduire à une volatilité politique sans précédent dans les semaines ou les mois à venir.

Le rand, une monnaie à haut rendement plus sensible aux changements d'humeur dans le monde, a chuté de plus de 1 % à 18,66 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 1er mai, tandis que les obligations internationales ont perdu jusqu'à 1 cent pour un dollar.

"Le résultat initial indique qu'il est plus probable que le scénario le plus pessimiste pour les marchés se réalise, c'est-à-dire que l'ANC reçoive un soutien de l'ordre de 40 %", a déclaré James Wilson, stratège de la dette souveraine en Europe centrale chez ING.

"Il s'agit d'une fourchette de 42 % à 43 %, ce qui pourrait signifier que l'ANC devrait rejoindre une coalition avec des partis comme les Combattants pour la liberté économique (EFF), un parti de gauche, ce qui serait certainement perçu par le marché comme un résultat négatif.

La banque centrale d'Afrique du Sud devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 8,25 % plus tard dans la journée de jeudi, avant d'entamer un cycle d'assouplissement au cours du prochain trimestre, alors que l'inflation se rapprochera de son objectif.

Une jauge plus large des monnaies des pays émergents a baissé de 0,2 % pour atteindre un plus bas de plus de deux semaines, le dollar s'étant renforcé suite à une récente hausse des rendements du Trésor, alimentée par des données américaines plus fortes que prévu, des commentaires optimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale et une faible demande lors des ventes aux enchères d'obligations.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine vendredi pour évaluer l'ampleur des réductions de taux d'intérêt cette année. Les traders estiment actuellement que la Fed ne procédera qu'à une seule baisse des taux d'ici la fin de l'année 2024.

Le rouble russe, la lire turque et le zloty polonais se sont tous affaiblis face au dollar.

FAITS MARQUANTS :

** La confiance économique turque baisse légèrement à 98,2 en mai

La confiance économique turque chute légèrement à 98,2 % en mai ** S&P Global relèvera probablement la note de l'Inde d'ici deux ans, selon Citi

Pour en savoir plus sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour un rapport de marché sur la RUSSIE, voir