Les gouvernements doivent planter davantage d'arbres et déployer des technologies qui quadrupleront la quantité de dioxyde de carbone extraite chaque année de l'atmosphère afin d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux, a déclaré une équipe de chercheurs dans un rapport publié mercredi.

L'expression "élimination du dioxyde de carbone" (CDR) désigne une série d'interventions visant à séquestrer le CO2 déjà présent dans l'air. Elle comprend des méthodes conventionnelles telles que la reforestation ainsi que des solutions potentiellement à grande échelle telles que les biocarburants, la culture d'algues dans les océans et l'utilisation de filtres qui capturent directement le CO2 atmosphérique.

Selon un rapport de recherche rédigé par plus de 50 experts internationaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre permet actuellement d'éliminer environ 2 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année, mais ce chiffre doit être porté à environ 7 à 9 milliards de tonnes si l'on veut maintenir l'augmentation des températures en dessous du seuil clé de 1,5 degré Celsius.

"Les émissions nettes mondiales de gaz à effet de serre s'élevaient à environ 55 milliards de tonnes par an en 2022, et les émissions s'accumulent dans l'atmosphère, de sorte que chaque année, chaque action compte", a déclaré Gregory Nemet, professeur à l'université du Wisconsin-Madison et l'un des coauteurs du rapport annuel sur l'état de l'élimination du dioxyde de carbone.

Selon les auteurs, de nouvelles politiques sont nécessaires pour stimuler la demande de CDR, le financement des nouvelles technologies ayant chuté depuis 2020. Les 856 millions de dollars investis dans les nouvelles start-ups l'année dernière représentaient environ 1 % du total des dépenses en matière de technologies climatiques.

"Nous constatons que de nombreuses politiques soutiennent directement la technologie", a déclaré M. Nemet. "Mais ce qui nous manque vraiment jusqu'à présent, ce sont les marchés induits par les gouvernements et la demande en matière d'élimination du dioxyde de carbone.

Des protocoles partagés sur la manière de mesurer, de rapporter et de vérifier les quantités de CO2 séquestrées dans les projets CDR, en particulier s'ils doivent compter sur le financement des marchés du carbone, selon le rapport.

La dernière évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que la réduction des émissions de carbone pourrait contribuer à la réalisation des objectifs climatiques, mais elle met en garde contre les risques liés au déploiement à grande échelle de méthodes nouvelles et non éprouvées, estimant qu'elles pourraient avoir une incidence sur la biodiversité et sur la sécurité alimentaire et hydrique.

M. Nemet a déclaré que "rien n'est gratuit" et que la CDR n'était pas une panacée.

"Quelle que soit l'ampleur de l'élimination du dioxyde de carbone, nous devrons toujours réduire rapidement les émissions provenant des combustibles fossiles et mettre un terme à la déforestation", a-t-il déclaré. (Reportage de David Stanway ; Rédaction de Lincoln Feast)