L'élue californienne Kamala Harris candidate à la primaire démocrate de 2020

WASHINGTON, 21 janvier (Reuters) - La sénatrice Kamala Harris, élue démocrate de Californie et adversaire déclarée de la politique migratoire de Donald Trump, s'est officiellement déclarée lundi candidate à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de 2020.

Agée de 54 ans, Kamala Harris est l'une des étoiles montantes du parti. Elle s'est notamment signalée l'automne dernier lors des audiences houleuses de confirmation de Brett Kavanaugh, choisi par Trump pour siéger à la Cour suprême.

Invitée sur ABC, elle a mis en avant son passé de procureure de l'Etat de Californie et ses expériences à de multiples échelons du pouvoir (local, régional en Californie et fédéral.

Née de parents nés en Jamaïque et en Inde, elle pourrait tirer partie de l'évolution électorale du Parti démocrate, de plus en plus soutenu par des jeunes, des femmes et des électeurs issus des minorités ethniques.

L'annonce de sa candidature coïncide avec le Martin Luther King Day, une journée fériée en hommage à la figure tutélaire du mouvement des droits civiques assassiné en 1968.

"For the People" sera son slogan de campagne.

Les primaires démocrates débuteront dans un peu plus d'un an, en février 2020, dans l'Iowa. (John Whitesides et Amanda Becker Henri-Pierre André pour le service français)