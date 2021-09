L'emballage de l'Arc de Triomphe, imaginé par Christo, a commencé

par Manuel Ausloos

PARIS, 12 septembre (Reuters) - Des dizaines d'ouvriers ont commencé dimanche à envelopper dans un emballage scintillant l'Arc de Triomphe, à Paris, dans le cadre d'une installation posthume de l'artiste Christo.

Environ 25.000 mètres carrés d'emballage en plastique recyclable bleu argenté seront déployés autour du monument du XIXe siècle haut de 50 mètres. L'installation sera visible du 18 septembre au 3 octobre.

Imaginé en 1961 par l'artiste d'origine bulgare Christo et sa femme et collègue artiste Jeanne-Claude, décédés respectivement en 2020 et 2009, "L'Arc de Triomphe, Wrapped" est finalement concrétisé par le neveu de Christo, Vladimir Yavatchev, pour un coût d'environ 14 millions d'euros.

"Le plus gros défi pour moi est que Christo n'est pas là. Son enthousiasme, ses critiques, son énergie et toutes ces choses me manquent. C'est vraiment pour moi le plus gros défi", a déclaré Vladimir Yavatchev à Reuters.

Christo, qui a passé une partie de sa vie à Paris et à New York, a loué une petite chambre près de la célèbre avenue des Champs-Elysées lorsqu'il a emménagé dans la capitale française en 1958 et a expérimenté l'emballage de caisses et de tonneaux avec du tissu et de la corde, selon un site officiel sur l'artiste.

Christo Javacheff - de son nom complet - a notamment procédé dans sa carrière à l'emballage d'une partie de la côte australienne et du bâtiment du Parlement à Berlin. Il a aussi tendu un immense rideau dans une partie d'un canyon du Colorado et, à Paris, a recouvert avec sa femme le Pont Neuf d'un drap jaune en 1985.

L'Arc de Triomphe restera ouvert aux visiteurs pendant la durée de l'installation. (Version française Benjamin Mallet)