L'embargo pétrolier de l'UE "dans quelques jours" alors que l'isolement de l'Ukraine rapproche la Russie de la Chine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lundi aux chefs d'entreprise du monde entier réunis à Davos que le monde devait renforcer les sanctions contre la Russie afin de dissuader les autres pays d'utiliser la "force brute" pour parvenir à leurs fins.

Bon nombre des 27 États membres de l'UE sont fortement tributaires de l'énergie russe, ce qui a suscité des critiques de la part de Kiev, qui estime que le bloc n'a pas agi assez rapidement pour interrompre les approvisionnements.

Lundi, la Hongrie a maintenu ses exigences en matière d'investissements dans le secteur de l'énergie avant d'accepter un tel embargo, se heurtant ainsi aux États membres de l'UE qui souhaitent une approbation rapide. L'UE a proposé jusqu'à 2 milliards d'euros (2,14 milliards de dollars) aux nations du centre et de l'est en manque d'approvisionnement non russe.

"Nous allons parvenir à une percée dans les jours qui viennent", a déclaré le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, à la chaîne de télévision ZDF.

La Commission européenne et les États-Unis travaillent en parallèle sur une proposition visant à plafonner les prix mondiaux du pétrole, a-t-il ajouté.

"Il s'agit évidemment d'une mesure inhabituelle, mais nous vivons des temps inhabituels", a-t-il ajouté.

L'invasion russe, longue de trois mois, la plus grande attaque contre un État européen depuis 1945, a vu plus de 6,5 millions de personnes fuir à l'étranger, a transformé des villes entières en décombres et a entraîné l'imposition sans précédent de sanctions occidentales à la Russie.

Dans une nouvelle indication symbolique de son isolement, la chaîne de cafés américaine Starbucks est devenue la dernière marque occidentale à annoncer qu'elle se retirait du pays lundi.

Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le Kremlin se concentrerait sur le développement des liens avec la Chine alors que les liens économiques avec les États-Unis et l'Europe sont coupés.

"S'ils (les Occidentaux) veulent proposer quelque chose en termes de reprise des relations, alors nous examinerons sérieusement si nous en aurons besoin ou non", a-t-il déclaré dans un discours, selon une transcription sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères.

"Maintenant que l'Occident a adopté une 'position de dictateur', nos liens économiques avec la Chine vont se développer encore plus rapidement."

Ces commentaires sont intervenus alors que le président américain Joe Biden effectuait une tournée en Asie, au cours de laquelle il a déclaré qu'il serait prêt à recourir à la force pour défendre Taïwan contre une agression chinoise - un commentaire qui semblait repousser les limites de la politique ambiguë des États-Unis envers l'île autonome.

COMBATS AU DONBAS

Sur le front des combats, la Russie tente d'encercler les forces ukrainiennes et de s'emparer entièrement des provinces de Louhansk et de Donetsk qui constituent la région orientale du Donbas, où Moscou soutient les forces séparatistes.

Un total de 12 500 Russes tentent de s'emparer de la région de Louhansk, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, sur Telegram.

Gaidai a déclaré que la ville de Sievierodonetsk était en train d'être détruite, mais que l'Ukraine avait forcé les troupes russes à quitter Toshkivka, au sud.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré à la télévision locale que des bombardements avaient lieu tout le long de la ligne de front, la ville minière d'Avdiivka étant touchée 24 heures sur 24.

L'est de l'Ukraine est au centre de ses préoccupations depuis que les troupes russes ont été chassées de la zone autour de la capitale Kiev et du nord à la fin du mois de mars.

Lundi, Zelenskiy a révélé les pires pertes militaires de l'Ukraine dues à une seule attaque de la guerre, en déclarant que 87 personnes avaient été tuées la semaine dernière lorsque les forces russes ont frappé une caserne d'une base d'entraînement dans le nord.

"Chaque fois que nous disons à nos partenaires que nous avons besoin d'armes antibalistiques modernes, d'avions militaires modernes, nous ne faisons pas que des demandes vides", a-t-il déclaré dans une allocution prononcée tard dans la soirée de lundi.

"Ces demandes représentent la vie de nombreuses personnes qui n'auraient pas été tuées si nous avions reçu toutes les armes que nous avons demandées."

La promesse du Danemark d'envoyer des missiles antinavires Harpoon et un lanceur à l'Ukraine, annoncée par les États-Unis lundi, est le premier signe depuis l'invasion russe en février que Kiev recevra des armes fabriquées aux États-Unis qui étendent considérablement sa portée de frappe.

Les Harpoons, fabriqués par Boeing, pourraient être utilisés pour repousser la marine russe loin des ports ukrainiens de la mer Noire, ce qui permettrait de reprendre les exportations de céréales et d'autres produits agricoles.

La Russie affirme qu'elle est engagée dans une "opération spéciale" en Ukraine pour démilitariser son voisin et éradiquer les dangereux nationalistes. L'Occident et Kiev qualifient cela de faux prétexte pour envahir le pays.

Les forces russes ont tiré sur 38 communautés dans les régions de Donetsk et de Louhansk lundi, tuant sept personnes et en blessant six, a déclaré le commandement militaire ukrainien de la Force opérationnelle conjointe dans sa mise à jour nocturne.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

La Russie bombardait la ville de Sievierodonetsk dans le Donbas depuis les airs, a déclaré le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, sur Telegram.

"L'ennemi cherche les endroits où les gens se cachent", a-t-il écrit.

D'autres zones de la région font également l'objet d'attaques constantes, a-t-il ajouté.

L'Ukraine enquête sur plus de 13 000 crimes de guerre présumés russes, selon le site Web de son procureur général.

La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre.

(1 $ = 0,9363 euros)