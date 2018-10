Europe : L'embellie se poursuit pour les Bourses européennes

PARIS (awp/afp) - Le rebond des Bourses européennes, entraperçu lundi après une fin de semaine mouvementée, s'est poursuivi mardi dans le sillage de l'ouverture positive de Wall Street et en dépit d'un contexte international économique et géopolitique qui demeure incertain.

"Le rebond qu'on attendait depuis plusieurs jours se réalise enfin", souligne auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué chez Diamant bleu Gestion. "L'absence de mauvaises nouvelles est une bonne chose en soi dans ce contexte difficile".

"Les marchés européens et américains rebondissent, les opérateurs sont de plus en plus confiants dans le fait que nous pourrions bien voir une reprise. En outre, les relations américano-saoudiennes devraient résister à la crise diplomatique en cours", décrypte Joshua Mahony, analyste chez IG.

Les incertitudes politiques autour du budget italien, des négociations sur le Brexit ou encore les tensions géopolitiques entre Ryad et Washington après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi semblaient effectivement passer au second plan.

A New York, après le passage à vide des précédentes séances, les indices montaient nettement à la mi-séance "largement en raison des résultats d'entreprises", selon Lindsey Bell de CFRA.

Vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 1,49% à 25.626,30 points, l'indice élargi S&P 500 de 1,56% à 2.793,78 points, et le Nasdaq de 2,02% à 7.580,67 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,46%.

La Bourse de Paris a clôturé en nette hausse de 1,53%, à 5.173,05 points.

Sur le terrain des valeurs, les titres aéronautiques et le secteur du luxe, particulièrement chahutés la semaine dernière, ont tenu le haut du pavé. Safran a ainsi gagné 4,14% à 111,95 euros et Kering a pris 2,97% à 381,90 euros.

Dans l'attente de la publication de ses résultats mercredi soir, le titre Carrefour s'est lui replié de 2,17%, à 15,54 euros.

A Francfort, le Dax a fait à peine moins bien que le CAC 40, avec une croissance de 1,40%, à 11.776,55 points.

Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a fini en tête d'un tableau intégralement en vert, prenant 4,53% à 18,94 euros.

Volkswagen a terminé en hausse de 2,08% à 147,42 euros. Sa filiale Audi a accepté de payer 800 millions d'euros d'amende en Allemagne dans le cadre du dieselgate.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs de la Bourse de Londres a dû lui se contenter d'une hausse plus contenue de 0,43%, à 7.059,40 points.

La principale hausse de la journée a profité au distributeur en ligne Ocado (+5,52% à 833,40 pence), après la publication de données sectorielles.

Le cigarettier British American Tobacco, victime du rebond de la livre alors qu'il tire de l'étranger de nombreux revenus, a en revanche cédé 4,64% à 3.176,50 pence.

A Milan, le FTSE Mib a fini sur une forte hausse, gagnant 2,23% à 19.718 points, au lendemain de la transmission du budget italien à Bruxelles.

Prysmian a réalisé la meilleure performance, bondissant de 8,19% à 18,9 euros, porté par l'annonce que le câble Western Link, entre l'Ecosse, l'Angleterre et le Pays de Galles, était prêt à opérer. Il était suivi de Salvatore Ferragamo (+6,80% à 19,405 euros) et de Ferrari (+6,62% à 105,7 euros). Dans le bas du tableau, Bper Banca a cédé 0,86% à 3,567 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 1,69%, à 9.074,70 points.

La société immobilière Colonial a connu la plus forte hausse de la séance, grimpant de 5,31% à 8,72 euros. À contre-courant, les supermarchés Dia ont poursuivi leur dégringolade de la veille, perdant 8,80% à 1 euro.

Le même vent d'optimisme a soufflé à Zurich, où l'indice SMI a clôturé en hausse de 1,64% à 8.794,97 points.

Tous les titres sont parvenus à se hisser dans le vert mais, parmi les plus recherchés du jour, le groupe de spécialités chimiques Lonza a grimpé de 3,64% à 322,00 francs suisses suisses.

Les valeurs bancaires étaient en revanche quelque peu délaissées à l'image d'UBS qui n'a progressé que de 0,46% à 14,13 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,51% à 526,18 points.

A la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a pris 3,66% à 21,82 euros. A la baisse, le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a perdu 0,46% à 19,57 euros.

A la Bourse de Bruxelles, le Bel-20 a terminé en hausse de 1,64%, à 3.563,94 points.

La plus forte hausse est pour le groupe de biotechnologies arGEN-X (+4,59% à 66,10 euros) et la plus faible pour la banque ING Groupe (+0,30% à 10,83 euros).

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a progressé de 0,92%, à 5.042,74 points.

La performance du jour est à mettre à l'actif de Mota Engil (+5,95%, à 1,92 euro) tandis que Sonae ferme une nouvelle fois la marche (-3,57%, à 0,81 euro).

