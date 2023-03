Un an après l'invasion de l'Irak par le président George W. Bush en 2003, quatre agents de sécurité civile américains à bord de véhicules 4x4 ont pris un virage malheureux dans la ville irakienne de Fallouja.

Leur mission consistait à protéger un convoi de camions de restauration. Ce serait leur dernière, et ce qui leur est arrivé constituera un moment décisif dans un conflit qui, loin d'être une "mission accomplie" comme l'avait déclaré Bush moins d'un an plus tôt, ne fait que commencer.

Des insurgés masqués ont tendu une embuscade aux entrepreneurs à l'aide de grenades propulsées par fusée et de fusils AK-47 dans une rue principale de Fallouja, qui fait partie du Triangle sunnite, une région centrale peuplée principalement de musulmans sunnites, qui avait été la base du pouvoir de Saddam Hussein, renversé par l'invasion lancée le 20 mars 2003.

En arrivant dans la ville une heure environ après l'embuscade du 31 mars 2004, j'ai été confronté à une foule qui donnait des coups de pied à la tête d'un corps incinéré. D'autres traînaient un cadavre carbonisé par les pieds.

Je prenais des notes, essayant de comprendre cette agitation, lorsqu'un garçon, probablement âgé d'environ neuf ans, s'est approché. Debout au-dessus de deux corps noircis, il m'a proposé son aide.

"Nous avons pendu les autres à un pont. Vous voulez les voir ? Je peux vous y emmener", me dit-il.

L'attaque de Fallouja, à 50 km à l'ouest de Bagdad, et ces scènes violentes ont annoncé non seulement d'autres attaques contre les troupes américaines, mais aussi une vaste insurrection qui a gonflé les rangs d'Al-Qaïda, puis de l'État islamique, plongeant l'Iraq dans un conflit et un chaos dont il n'est toujours pas totalement sorti vingt ans plus tard.

Fallouja porte encore les cicatrices des batailles qui ont fait rage dans ses rues. Au-delà de la route principale qui mène à la ville, les murs portent les marques des balles et certains bâtiments qui ont été détruits lors d'opérations militaires sont toujours en ruine. La ville manque chroniquement de fonds pour reconstruire les infrastructures endommagées par la guerre, ce qui coûterait plus de 2 milliards de dollars, a déclaré à Reuters Talib al-Hasnawi, chef du conseil municipal de Fallouja.

"Il est vrai que le processus de reconstruction est inférieur à nos attentes en raison des ressources et du budget limités, mais nous ne cessons pas de reconstruire ce que les guerres ont endommagé", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, la sécurité s'est nettement améliorée dans la ville. Des familles viennent de Bagdad pour dîner à Falluja Badiya, un célèbre restaurant de kababs. Le commerce, l'agriculture et la pisciculture sont en augmentation, a indiqué M. al-Hasnawi.

Il y a vingt ans, la violence en Irak a été attisée par des tensions sectaires, opposant la minorité sunnite, qui avait bénéficié d'un statut privilégié sous Saddam Hussein, lui-même sunnite, aux chiites, la majorité qui avait été opprimée sous le régime de Saddam Hussein.

Des dizaines de milliers de civils et d'insurgés irakiens ont été tués dans les années qui ont suivi l'invasion américaine, lancée sur la base d'une accusation américaine selon laquelle l'Irak avait stocké des armes de destruction massive, une affirmation qui s'est révélée être une chimère.

Lorsque les troupes de combat américaines se sont retirées d'Irak en 2011, 4 418 soldats américains avaient trouvé la mort, ainsi que des centaines de soldats étrangers, d'entrepreneurs et de civils.

HOTSPOT

Au cours des deux décennies de troubles qui ont suivi l'invasion, Fallouja est apparue à plusieurs reprises comme un point chaud.

"Falluja est le cimetière des Américains", avait scandé la foule ce jour de 2004 où des hommes armés ont tué les quatre contractants qui travaillaient pour la société de sécurité Blackwater USA : Jerry Zovko, Wesley Batalona, Michael Teague et Scott Helvenston.

J'ai vu un Irakien asperger l'un des cadavres d'essence, ce qui a fait monter les flammes dans les airs. Des témoins ont déclaré qu'au moins deux corps avaient été attachés à des voitures et traînés dans les rues. Plus tard dans la journée, j'ai vu des morceaux de corps suspendus à une ligne téléphonique.

La frustration des Irakiens face à ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion de l'administration américaine s'est rapidement manifestée après l'entrée des forces américaines et de la coalition à Bagdad et dans l'ensemble de l'Irak.

Paul Bremer, qui a dirigé l'Autorité provisoire de la coalition (APC) pendant 13 mois après le renversement de Saddam Hussein, a déclaré que l'attentat de Fallouja était "certainement un acte horrible", mais il a déclaré à Reuters dans une interview du 14 mars que les forces américaines n'avaient pas été déployées en nombre suffisant en Irak pour empêcher que la sécurité ne se décroche.

"Nous n'avons jamais eu assez de personnel sur le terrain en Irak", a-t-il déclaré.

En fin de compte, M. Bremer a dissous l'armée irakienne, laissant 400 000 soldats sans emploi, ce qui, selon les critiques occidentaux et irakiens de l'action américaine, a constitué un vivier de recrues pour les groupes islamistes et les autres insurgés qui ont émergé.

Dans l'interview accordée à Reuters, M. Bremer a défendu sa décision en déclarant que l'armée, composée de soldats de Saddam, avait attaqué les Kurdes et les chiites, et que le maintien de la force aurait donc risqué de provoquer une guerre civile.

Face à l'escalade de la violence, les militants d'Al-Qaïda ont pris le contrôle de Fallouja, provoquant deux offensives américaines. Après le retrait des forces américaines d'Irak, l'État islamique a pris le contrôle de la ville en 2014, entraînant un siège de l'armée irakienne et des milices chiites.

"VOILÀ CE QUI VA SE PASSER

En 2004, j'ai suivi le garçon qui m'avait proposé son aide à travers Fallouja, une ville composée de maisons de la classe moyenne de faible hauteur appartenant à des familles qui avaient lutté sous des années de sanctions internationales depuis l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990-1991, à laquelle une autre coalition dirigée par les États-Unis avait mis fin.

Nous avons atteint le pont d'où pendaient deux des cadavres de l'entrepreneur. Au-dessous d'eux, des familles, dont certaines avec de jeunes enfants, klaxonnent ou applaudissent en signe de célébration.

"Je suis heureux de voir cela", a déclaré un spectateur de 12 ans, un garçon appelé Mohammad. "Les Américains nous occupent et c'est ce qui va se passer".

En temps utile, les responsables américains ont imputé les meurtres aux partisans de Saddam Hussein, affirmant qu'ils voulaient restaurer l'ordre ancien, mais ils ont déclaré que les États-Unis ne se laisseraient pas détourner de la construction de la démocratie.

"Nous reviendrons à Fallouja. Ce sera en temps utile et à l'endroit de notre choix. Nous traquerons les criminels", a déclaré le général de brigade Mark Kimmitt en réponse aux meurtres.

Quelques jours plus tard, l'armée américaine a lancé une offensive visant à "pacifier" la ville, à la débarrasser des insurgés et à trouver les responsables de l'embuscade du 31 mars.

Sous le régime répressif de Saddam Hussein, les sunnites de Fallouja et de tout l'Irak avaient été les principaux bénéficiaires du patronage officiel dans les affaires, les postes gouvernementaux et l'armée, tandis que les chiites étaient mis à l'écart. Cette situation a changé après l'invasion américaine.

Alors que le pouvoir passait à la communauté chiite majoritaire, une insurrection sunnite a pris de l'ampleur. Une multitude de milices, soutenues par l'Iran, majoritairement chiite, ont également vu le jour.

Le nombre de morts en Irak a augmenté, entre voitures et camions piégés, engins explosifs improvisés, kamikazes, décapitations, escadrons de la mort sectaires et chambres de torture.

Salman al-Fallahi, un cheikh tribal de Fallouja, revient aujourd'hui sur les violences qui ont marqué psychologiquement toute une génération de jeunes de Fallouja et qui, selon lui, auraient pu être évitées.

"Je pense que si nous devions revenir en temps utile, les Américains n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait et nous n'aurions pas répondu avec une telle sévérité", a-t-il déclaré à Reuters. "Nous aurions évité bien des choses.

M. Al-Hasnawi, chef du conseil municipal de Fallouja, a déclaré que l'assassinat des entrepreneurs était contraire à l'islam et que "Fallouja et tous ses habitants ont vécu l'enfer à cause de cet incident".

Il a toutefois souligné que la population était aujourd'hui prête à tourner la page sur ce qu'il a appelé "les jours sombres".

"Aujourd'hui, presque tous les habitants de Falloujah comprennent les conséquences de ces actes irréfléchis [...] toutes les destructions et les morts qui ont suivi à Falloujah sont le résultat du meurtre des quatre Américains et de la mutilation de leurs corps", a-t-il déclaré. "Trop c'est trop".