L'émir du Koweït attendu aux Etats-Unis, où il verra Donald Trump

LE CAIRE, 2 septembre (Reuters) - L'émir du Koweït se rendra lundi à Washington pour une visite de travail au cours de laquelle il se sera reçu par le président Donald Trump, rapporte dimanche l'agence de presse koweïtienne, Kuna.

La Maison blanche a indiqué de son côté que les deux dirigeants évoqueraient ensemble les questions commerciales, les investissements et la coopération militaire lors de leurs entretiens mercredi 5 septembre.

L'émir du Koweït, le cheikh Sabah al Ahmad al Djaber al Sabah, a conduit les efforts de médiation pour tenter de résoudre le contentieux qui persiste depuis plus d'un an entre le Qatar et quatre pays arabes - Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn et Egypte.

Ces quatre pays accusent Doha de soutenir le terrorisme et de s'être rapproché de l'Iran chiite, leur ennemi régional. Doha rejette ces accusations et estime que le boycott exercé à son encontre est une manière d'empiéter sur sa souveraineté. (Ali Abdelaty; Eric Faye pour le service français)