L'émir du Qatar invité au sommet du Conseil de coopération du Golfe

LE CAIRE, 4 décembre (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite a invité l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui aura lieu le 9 décembre, rapporte mardi l'agence de presse Qatar News.

L'Arabie, les Emirats arabes unis (EAU), Bahreïn et l'Egypte ont imposé en juin 2017 un embargo économique et diplomatique à l'émirat, qu'ils jugent trop proche de l'Iran, grand rival régional de Ryad, et qu'ils accusent de soutenir le terrorisme en raison de sa bienveillance envers les Frères musulmans.

Ryad et ses alliés ont jusqu'à présent résisté aux pressions des pays occidentaux qui, Etats-Unis en tête, leur demandent une normalisation des relations avec Doha, particulièrement depuis la mise en cause du prince héritier saoudien Mohamed ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi début octobre en Turquie.

Le Qatar n'a pas encore dit s'il répondrait favorablement à cette invitation.