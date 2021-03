L'émissaire US pour l'Afghanistan propose une relance du processus de paix

par Hamid Shalizi, Charlotte Greenfield et Jonathan Landay

KABOUL/ISLAMABAD/WASHINGTON, 6 mars (Reuters) - Zalmay Khalilzad, l'émissaire américain pour l'Afghanistan, a proposé samedi aux différents belligérants de relancer totalement le processus de paix, suggérant d'instaurer un gouvernement intérimaire et d'organiser une conférence réunissant les principaux acteurs du conflit, a-t-on appris de sources diplomatiques et gouvernementales.

Ces propositions ont toutefois immédiatement été rejetées tant par le gouvernement en place à Kaboul que par les taliban, ont dit les sources de Reuters.

Les négociations de paix sont au point mort tandis que la violence continue d'endeuiller le pays.

Quelque 9.600 soldats de l'Otan, dont 2.500 soldats américains, sont déployés en Afghanistan dans le cadre d'une mission de formation et d'encadrement des forces de sécurité locales.

Quelque 9.600 soldats de l'Otan, dont 2.500 soldats américains, sont déployés en Afghanistan dans le cadre d'une mission de formation et d'encadrement des forces de sécurité locales.

Le mois dernier, quatre hauts représentants de l'Otan ont déclaré à Reuters que les troupes internationales resteraient en Afghanistan au-delà de la date butoir de mai, quand bien même les taliban demandent un retrait total des soldats étrangers.