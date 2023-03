Le conseiller présidentiel spécial des États-Unis pour les Amériques, Chris Dodd, se rendra au Panama et au Honduras du 17 au 21 mars, a annoncé jeudi le département d'État, quelques jours après que le Honduras a déclaré qu'il établirait des liens diplomatiques formels avec la Chine.

M. Dodd doit rencontrer des responsables honduriens et des représentants du secteur privé, selon le département d'État, et, au Panama, des responsables gouvernementaux et des dirigeants du secteur financier, et assister à une conférence annuelle de la Banque interaméricaine de développement (BID).