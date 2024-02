L'émission d'obligations vertes au Canada devrait rebondir cette année grâce à l'amélioration des conditions du marché, après avoir diminué de plus de moitié l'année dernière pour atteindre son niveau le plus bas en quatre ans, la hausse des taux d'intérêt et le resserrement du marché de l'emploi ayant entravé les projets de développement durable.

Les entreprises canadiennes ont levé 5,7 milliards de dollars par le biais d'obligations vertes l'année dernière, soit une baisse de 58 % par rapport à 2022. La part du Canada sur le marché mondial des obligations vertes - un instrument à revenu fixe destiné à lever des fonds pour des projets liés au climat et à l'environnement - est tombée à 1,3 %, après avoir atteint un sommet de 4 % en 2020, selon les données de LSEG.

"Je pense qu'il s'agit avant tout d'un accident de parcours", a déclaré Guillaume Poulin, directeur général des marchés des capitaux d'emprunt chez Valeurs mobilières Desjardins, soulignant que les taux d'intérêt élevés ont incité les émetteurs à retarder le financement, tandis que les pénuries de main-d'œuvre ont rendu plus difficile le démarrage des projets.

Comme on s'attend à ce que la Banque du Canada réduise ses taux directeurs au cours du second semestre de cette année et que le gouvernement promet que son prochain budget tentera de créer les conditions économiques nécessaires à la baisse des taux, les émissions d'obligations vertes devraient s'accélérer cette année.

"Au cours des prochaines semaines, nous nous attendons à ce que l'offre reprenne de manière significative au Canada. Nous recevons un peu plus d'appels et nous sommes de plus en plus intéressés à savoir si cela a du sens ou non", a ajouté M. Poulin.

Desjardins s'est classé au septième rang des conseillers pour les transactions sur le marché canadien des capitaux d'emprunt en 2024 jusqu'à présent, selon les données de Dealogic.

L'émission d'obligations vertes a débuté au Canada en 2014, avec seulement trois émissions sur le marché, mais elle a augmenté régulièrement au fil des ans avant de connaître une période difficile l'année dernière. L'inclusion de projets d'énergie nucléaire dans le programme d'obligations vertes de la province de l'Ontario ce mois-ci renforce l'optimisme du marché quant à l'avenir.

Quelques obligations vertes nucléaires ont été émises par des sociétés canadiennes au fil des ans et les acteurs du marché affirment que la demande continue de croître à mesure que le Canada, et le reste du monde, se tournent vers des solutions pour une énergie plus verte.

Bruce Power, le seul producteur nucléaire privé du Canada, a émis une obligation verte en 2021, une première mondiale pour l'énergie nucléaire, selon son site web, tandis qu'Ontario Power Generation, qui appartient au gouvernement provincial, a émis une obligation verte de 300 millions de dollars canadiens en juillet 2022.

"En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, vous pourriez voir plus d'obligations vertes émises maintenant que le nucléaire fait partie du cadre de nombreux émetteurs", a déclaré Jeremy Ozier, associé du cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon.

Des entités telles que l'entreprise immobilière QuadReal Property Group, détenue à 100 % par British Columbia Investment Management Corp, affirment qu'elles prévoient de lancer davantage d'obligations vertes à mesure que les taux d'intérêt baissent.

"Nous sommes un exemple parfait, car notre dernière émission d'obligations remonte à février 2022 et nous émettons généralement chaque année... et nous n'avons pas émis depuis deux ans en raison de l'environnement des taux d'intérêt", a déclaré Tamara Lawson, directrice financière de QuadReal.

QuadReal a émis une première obligation verte en juillet 2020, suivie d'une autre en mars 2021 et d'une troisième en 2022.

"L'idée est d'y revenir et nous prévoyons que toutes nos émissions d'obligations à l'avenir seront des obligations vertes parce que nous avons suffisamment de dépenses éligibles en cours pour prévoir que toutes nos émissions d'obligations seront des obligations vertes", a déclaré Mme Lawson. D'ici trois à quatre ans, toutes les obligations de QuadReal seront probablement vertes, a-t-elle ajouté.