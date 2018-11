L'emploi a augmenté de 1,6% au 3e trimestre en Suisse

Zurich (awp) - Le nombre de places de travail a poursuivi sa hausse au troisième trimestre en Suisse. L'emploi a progressé de 1,6% au regard de la période correspondante de l'an dernier et de 0,1% en l'espace de trois mois. Les postes vacants ont bondi de 23% sur un an, soit de 13'500.

Au troisième trimestre, la Suisse comptait 5,07 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, soit 80'000 de plus qu'un an auparavant, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En équivalents temps plein, l'emploi a augmenté de 1,8% durant la période considérée à 3,953 millions de postes.

L'emploi a progressé aussi bien dans le secteur secondaire, soit l'industrie et la construction, (+1,8% ou 19'000 postes) que dans le tertiaire (+1,6% ou 61'000 postes). Les services ont profité d'une forte croissance dans l'hébergement et la restauration tandis qu'un recul de l'emploi a été constaté dans le commerce et les activités financières.

Par région, l'emploi a progressé de 0,1% au Tessin et de 3,0% dans la région lémanique. Sans surprise, les difficultés de recrutement de travailleurs qualifiés se sont encore accrues par rapport au même trimestre de l'année précédente (33,1%, +3,4 points).

Au niveau des prévisions d'évolution de l'emploi, l'indicateur a légèrement progressé de 1,0% par rapport à la même période de l'année précédente, à 1,03 point. Dès lors l'emploi va continuer à progresser au même rythme qu'au cours des trimestres précédents. L'augmentation touche principalement le secteur secondaire (+1,6%), plus modérément le tertiaire (+0,8%).

