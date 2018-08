L'emploi a augmenté de 2,1% au 2e trimestre en Suisse

Zurich (awp) - Le nombre de places de travail a poursuivi sa hausse au deuxième trimestre en Suisse. L'emploi a progressé de 2,1% au regard de la période correspondante de l'an dernier et de 0,4% en l'espace de trois mois. Les postes vacants ont bondi de 22,6% sur un an à près de 14'000.

A fin juin, la Suisse comptait ainsi pas moins de 5,048 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, soit 104'000 de plus qu'un an auparavant, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En équivalents plein temps, l'emploi a augmenté de 2% durant la période considérée à 3,925 millions de postes.

L'emploi a progressé aussi bien dans le secteur secondaire, soit l'industrie et la construction, (+1,3% ou 14'000 postes) que dans le tertiaire (+2,3% ou 89'000 postes). A l'issue de la première moitié de l'année, l'économie helvétique offrait dans son ensemble quelque 14'000 postes vacants, 22,6% de plus qu'à fin juin 2017. Le taux de places à repourvoir s'élevait à 1,4% au total, à 1,8% dans le secondaire et 1,3% dans le tertiaire.

Au niveau des prévisions d'évolution de l'emploi, l'indicateur a progressé de 1,1% par rapport à la même période de l'année précédente, à 1,04 point. Il présente une valeur d'au moins 1,00 dans toutes les grandes régions et toutes les branches économiques. Dès lors l'emploi va encore augmenter au prochain trimestre.

