L'emploi américain est préoccupant, estime Véronique Riches-Flores

6 000 créations de postes privés en janvier ; le rapport sur l'emploi américain est de piètre nature, juge Véronique Riches-Flores. Heureusement que le public s'est quelque peu raffermi, permettant d'afficher 49 000 créations de postes au total ; sans compter cependant les 159 000 destructions ajoutées par les révisions des données de décembre et novembre. L'ensemble n'est pas brillant et le détail sectoriel n'y change rien, souligne l'économiste.



Après 536 000 destructions en décembre, les loisirs et la restauration ont encore supprimé 61 000 postes, le commerce de détail en a perdu 39 000, le transport et le commerce de gros quelques 29 000 et l'industrie manufacturière 10 000. Ailleurs, il ne se passe quasiment rien à l'exception des services professionnels où le turnover des emplois temporaires sauve la mise.



Si les bourses ne semblent guère perturbées, c'est sans doute qu'elles préfèrent se satisfaire de la " bonne nouvelle " d'un taux de chômage en repli de quatre dixièmes, à 6,3 %, et ignorer que se cache derrière ce chiffre une chute de 406 000 du nombre d'actifs… Un ensemble décidément préoccupant, conclut Véronique Riches-Flores.