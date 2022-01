L'emploi aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pénalisé par les retraites anticipées

Washington (awp/afp) - Pourquoi les offres d'emplois sont-elles si nombreuses et les travailleurs rares aux Etats-Unis et au Royaume-Uni? Le "dénominateur commun" le plus important est le retrait du marché du travail des personnes âgées, estime le FMI dans un rapport publié mercredi.

"Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, la part des travailleurs âgés inactifs s'est nettement accrue, bien que les déclarations de retraite anticipées n'aient augmenté qu'aux États-Unis", expliquent les auteurs du rapport.

La chute de la participation des femmes au marché du travail est une spécificité américaine, observe en revanche le Fonds monétaire international dans le document. Elle s'explique par la fermeture prolongée des écoles dans un pays qui a, par ailleurs, peu d'offres de garde d'enfants ou des services de garde très onéreux.

"Nous estimons qu'en octobre 2021, la contraction excessive de l'emploi pour les mères d'enfants de moins de 5 ans par rapport aux autres femmes représentait environ 16% des écarts totaux en matière d'emploi aux États-Unis comparé à avant la pandémie", soulignent Carlo Pizzinelli et Ippei Shibata, deux économistes du FMI dans un billet de blog publié avec le rapport.

En revanche, ils ont été surpris de constater que contrairement à la crise de 2009, l'inadéquation entre l'offre et la demande a joué dans les deux pays un rôle secondaire.

De plus, la fin des aides sociales exceptionnelles notamment des allocations chômages substantielles accordées par le gouvernement américain n'a eu qu'un "impact modeste et temporaire sur le retour des gens au travail", expliquent les économistes.

Enfin, le FMI pointe du doigt le phénomène de la "grande démission" avec des millions de personnes qui quittent leur emploi pour rechercher une offre plus attractive.

"Les travailleurs sont probablement devenus plus réticents à accepter des emplois dans des professions peu qualifiées, qui sont traditionnellement associées à des salaires plus bas et des conditions de travail plus mauvaises", écrivent M. Pizzinelli et M. Shibata.

Pour que la reprise de l'emploi soit vraiment sur les rails, le FMI souligne que la lutte contre la pandémie reste essentielle.

L'institution préconise aussi des formations pour permettre des reconversions.

Aux États-Unis, il y a aussi urgence à élargir les services de garde d'enfants et à scolariser les enfants avant cinq ans, note-t-elle. Des mesures que l'administration Biden peine précisément à faire adopter au Congrès.

