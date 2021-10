L'emploi déçoit en septembre aux Etats-Unis, mais l'optimisme est de mise

Washington (awp/afp) - Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ont de nouveau été décevants en septembre, plombés par le variant Delta, une épine supplémentaire dans le pied du président Joe Biden, mais l'optimisme est de mise et les créations d'emplois devraient recommencer à grimper dès octobre.

En septembre, 194.000 emplois ont été créés, quand les analystes en attendaient 450.000, a annoncé vendredi le département du travail.

C'est aussi bien moins que les 366.000 du mois d'août, selon des données révisées en forte hausse et également publiées vendredi. Après plus d'un million d'emplois créés en juin, puis en juillet, le rythme avait alors déjà fortement ralenti.

"Les effets du variant Delta ont persisté en septembre et semblent avoir pesé" sur l'emploi, a souligné Rubeela Farooqi, économiste en chef pour High Frequency Economics, dans une note.

Mais, ajoute-t-elle, "le marché du travail est sur une trajectoire de reprise progressive".

Ces données reflètent en effet la situation en début de mois, tout juste après le pic des contaminations liées au variant Delta.

Les allocations chômage exceptionnelles versées depuis le début de la pandémie venaient alors tout juste d'expirer. Et les écoles, qui avaient à peine rouvert dans de nombreux Etats, restaient sous la menace de nouvelles fermetures à cause du variant Delta.

"Nous pensons que (septembre) marque la fin d'une série de rapports faibles sur l'emploi", estiment ainsi Lydia Boussour et Gregory Daco, économistes pour Oxford Economics.

Le taux de chômage, lui, recule de 0,4 point, à 4,8%, prenant en compte des créations d'emplois au mois d'août plus élevées qu'initialement annoncé.

"Trop tôt pour tirer des conclusions"

Ces chiffres sont une mauvaise nouvelle de plus pour Joe Biden, mais aussi un argument en faveur de ses gigantesques plans d'investissements, discutés au Congrès et censés assurer la croissance durable du pays.

Le premier plan, qui concerne les infrastructures, est largement soutenu à gauche comme à droite; l'autre, en revanche, qui concerne des réformes sociales, va faire l'objet de négociations tendues.

Car il manque toujours 5 millions d'emplois par rapport à la situation qui prévalait avant la pandémie, lorsque le marché du travail était au meilleur de sa forme.

Et le taux de participation des Américains au marché du travail est resté stable: les chômeurs découragés, ou les femmes restées à la maison pour s'occuper des enfants - les écoles n'ayant souvent ouvert que de façon irrégulière pendant un an et demi - n'ont pas encore recommencé à chercher un travail.

Mais "il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'impact de la réouverture des écoles/garderies et de la fin des allocations chômage", a souligné Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Economics.

Il s'attend ainsi "à ce que la participation augmente fortement au quatrième trimestre".

Télétravail

Le variant Delta a également retardé le retour au bureau des Américains: "le 1er septembre était censé être le jour où tout le monde retournait au bureau, au lieu de cela, la part des personnes en télétravail en raison de la pandémie est stable à 13,2%", relève Julia Pollak, économiste pour le site ziprecruiter, dans un tweet.

Elle déplore également que "le taux de participation des femmes (soit) tombé de 56,2% à 55,9%. Cela ne devrait pas se produire à ce stade de la reprise".

Les inscriptions au chômage ont été en hausse pendant une bonne partie du mois de septembre, avec notamment les saisonniers dont les contrats expiraient avec la fin de l'été. L'ouragan Ida, qui a dévasté une partie de la Louisiane fin août, a également pesé.

Ces créations d'emplois pourraient inciter la Banque centrale américaine (Fed) à patienter encore un peu, avant de commencer à réduire ses achats d'actifs, qui avaient soutenu le fonctionnement de l'économie pendant la crise.

Sa prochaine réunion est prévue en novembre, juste avant la publication du rapport sur l'emploi du mois d'octobre. La question se pose donc de savoir si ses responsables annonceront le calendrier à ce moment-là, comme le prévoient de nombreux analystes, ou attendront le mois de décembre.

afp/rp