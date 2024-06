L'emploi australien a dépassé les prévisions en mai, les entreprises ayant embauché davantage de travailleurs à temps plein, tandis que le taux de chômage a baissé, signe que le marché du travail reste résistant aux taux d'intérêt élevés et à la faible demande des consommateurs.

Il est peu probable que le rapport fasse bouger l'aiguille sur les réductions de taux, les marchés s'attendant à ce que le cycle d'assouplissement commence au deuxième trimestre de l'année prochaine. Le dollar australien a atteint un sommet intrajournalier de 0,6665 $, mais s'est rapidement stabilisé à 0,6655 $.

Les marchés impliquent toujours environ 50% de chances d'une réduction du taux d'escompte de 4,35% en décembre, ayant déjà bougé plus tôt dans la journée après qu'un ralentissement de l'inflation américaine ait ravivé les espoirs d'un assouplissement de la politique dans ce pays. Ils tablent pleinement sur une réduction de 25 points de base en avril de l'année prochaine.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques ont montré jeudi que l'emploi net a augmenté de 39 700 en mai par rapport à avril. Les prévisions du marché tablaient sur un gain de 30 000. L'emploi à temps plein a fait un bond de 41 700 après deux mois de baisse.

Le taux de chômage a baissé à 4,0 %, contre 4,1 %, conformément aux prévisions du marché, car davantage de personnes sont retournées au travail après une interruption en avril, a noté l'ABS. Le taux de participation s'est maintenu à un niveau historiquement élevé de 66,8 %, tandis que le nombre d'heures travaillées a diminué de 0,5 % au cours du mois, en raison d'un grand nombre de travailleurs qui ont pris des congés pour cause de maladie.

"Associé à des niveaux élevés d'offres d'emploi, cela suggère que le marché du travail reste relativement tendu, bien que moins qu'à la fin de 2022 et au début de 2023", a déclaré Bjorn Jarvis, responsable des statistiques de l'emploi à l'ABS.

La Reserve Bank of Australia s'attendait à ce que le taux de chômage augmente progressivement jusqu'à 4,2 % d'ici la fin de l'année, car l'emploi est en retard par rapport à la croissance de la population active.

L'économie s'est pratiquement arrêtée au premier trimestre, avec une maigre croissance de 0,1 %, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses

Les taux d'intérêt sont déjà au plus haut depuis 12 ans, mais certains signes montrent que l'inflation est difficile à maîtriser, avec une hausse mensuelle inattendue de 3,6 % en avril, au plus haut depuis cinq mois, après un rapport étonnamment solide sur le premier trimestre. (Reportage de Stella Qiu et Wayne Cole ; Rédaction de Kim Coghill et Shri Navaratnam)