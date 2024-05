L'emploi en Thaïlande a baissé de 0,1% au premier trimestre par rapport à l'année précédente en raison d'une baisse des emplois agricoles, après une augmentation de 1,7% en glissement annuel au trimestre précédent, a déclaré l'agence de planification de l'Etat lundi.

L'emploi agricole a chuté de plus de 5,7% au premier trimestre en glissement annuel pendant la saison morte, tandis que les emplois non agricoles ont augmenté de 2,2% grâce au tourisme, a déclaré le Conseil national de développement économique et social (NESDC) dans un communiqué.

Les emplois dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont augmenté de 10,6 % en glissement annuel au cours du trimestre de mars, grâce à plus de 9,3 millions d'arrivées de touristes étrangers, a indiqué l'agence.

Le taux de chômage est passé de 0,81 % au dernier trimestre de 2023 à 1,01 % entre janvier et mars, selon l'agence.

La définition thaïlandaise du chômage est cependant étroite et ne compte comme chômeurs que ceux qui ne travaillent pas une seule heure au cours d'une semaine d'enquête. Les analystes estiment que les chiffres ne tiennent pas compte de l'importante économie non officielle de la Thaïlande.

Au cours de la période janvier-mars, la Thaïlande avait une main-d'œuvre totale de 40,2 millions, en baisse par rapport aux 40,7 millions des trois mois précédents, selon l'agence. (Reportage de Orathai Sriring et Kitiphong Thaichareon ; Rédaction de John Mair)