L'emploi intérimaire accentue sa baisse en octobre

Malgré ces deux mois consécutifs de baisse - qui interviennent après une série de 45 mois de hausse - l'emploi intérimaire "reste à un niveau historiquement élevé" et affiche une progression de 3,2% depuis le début de l'année, souligne Prism'emploi, qui fédère plus de 600 entreprises de recrutement et d'intérim.

Le mois dernier, les effectifs intérimaires ont continué de progresser, mais à un rythme moindre, dans le BTP (+3,9% après +6,4% en septembre) et les services (+3,5% après +6,2%).

Le travail temporaire a en revanche accentué son repli dans l'industrie (-9,6% en octobre après -5,8% en septembre).

En octobre, l'intérim s'est également contracté, mais moins nettement, dans le secteur des transports et de la logistique (-5,7% après -3,1% le mois précédent) ainsi que dans le commerce (-0,9% après -1,1%).

(Myriam Rivet, édité par Julie Carriat)