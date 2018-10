L'emploi intérimaire en baisse en septembre

Sur l'ensemble du troisième trimestre, il enregistre une stagnation par rapport à la même période de 2017.

"Cette stagnation observée au troisième trimestre et ce léger recul du mois de septembre doivent être mis en perspective avec un effet de base désormais moins favorable", déclare Isabelle Eynaud-Chevalier, déléguée générale de Prism’emploi, en soulignant que, après 45 mois de hausse, l'emploi intérimaire "se situe désormais à un niveau historiquement élevé".

En septembre, la tendance est restée positive dans le BTP (+6,4%) et les services (+6,2%). Mais le travail temporaire a diminué pour le troisième mois consécutif dans l'industrie et ce, dans une proportion plus forte qu'en août (-5,8% après -3,3%).

La contraction a été moins marquée dans les secteurs du commerce (-1,1%) et des transports (-3,1%).

(Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse)