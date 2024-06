Le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté moins que prévu en mai, tandis que les données du mois précédent ont été révisées à la baisse, selon un rapport publié mercredi.

Les effectifs du secteur privé ont augmenté de 152 000 emplois le mois dernier, après une hausse de 188 000 emplois révisée à la baisse en avril, selon le rapport ADP sur l'emploi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 175 000 le mois dernier.

Ce rapport est la dernière indication que l'emploi ne plie pas sous le poids des 525 points de base d'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis mars 2022, bien que d'autres données aient montré que le marché de l'emploi se rééquilibre.

Mardi, le département du travail a indiqué que les offres d'emploi avaient diminué en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans et que le rapport entre les postes vacants et le nombre de chômeurs était revenu aux niveaux observés avant l'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020.

Le rapport de l'ADP, élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab, précède également le rapport du Bureau of Labor Statistics sur les emplois non agricoles pour le mois de mai, plus complet et très surveillé.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les données du BLS montrent que 170 000 emplois ont été créés dans le secteur privé le mois dernier, soit une faible variation par rapport aux 167 000 emplois créés en avril, tandis que la croissance totale de la masse salariale est estimée à 185 000 contre 175 000 en avril. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,9 % et l'augmentation annuelle des salaires se maintenir à 3,9 %. (Rapporté par Dan Burns ; édité par Chizu Nomiyama)